影／好險有影片！蔣萬安拱手、彎腰入「又一村」 前後40秒何來出征？

台北市長蔣萬安昨掃遼寧夜市，挺洋流店家「又一村」指控，被藍營支持者包圍，綠營支持者猛批霸凌、出征。蔣萬安今回應「如果說有出征，如果說有出征或霸凌，這個可能誤會大了。許多人也出面發影片還原，蔣萬安彎腰拱手入內拜票，前後大約四十秒，「白的講成黑的真過分」。

許多人當時一路「追星」，錄了許多影片，影片顯示，蔣萬安沿路被群眾包圍，許多人一路高喊「台北市長蔣萬安」、「凍蒜」，蔣當時入店家前，先幫外頭等候民眾簽名，接著跟人揮手打招呼，進去店內，還拱手、彎腰入內，接著才出來繼續掃街，全程保持微笑，昨天在場的支持者直呼「這樣叫出征嗎？」好險有影片，不然又要被黑了。

有支持者在Threads上說，當時他全程在現場，因為很喜歡萬安，從他來福聚宮一直跟到最後，整個過程根本沒有像青鳥跟店家說的那樣，每一家店蔣萬安都會進去致意，非常客氣，支持者也會一直跟店家說謝謝，在前面店家的時候，一直都有支持者喊大聲一點，「不是只有又一村！」這就是支持者一般正常的掃街拜票，白的講成黑的真的很過分。

但是蔣萬安昨天先去東區商圈掃街，也有商家店內擺放「洋流」海報，蔣萬安仍進去向店家致意。事後店家在Threads發文，謝謝蔣萬安市長蒞臨，大家一起展現民主的風範超級棒，「可惜我已經有喜歡的人了」；蔣萬安大氣也親自留言「謝謝你，無論喜歡誰，我們都希望讓台北更好」台北市的每一位都是一家人。

蔣萬安競總總幹事徐巧芯也去留言，「謝謝您給予的尊重與禮貌」非常感動，「不過呢，雖然知道您心有所屬，當然還是要繼續努力爭取您的支持喔。」

藍營人士說，蔣萬安之前現身士林區的士東市場拜票，一路與攤商熱情互動，不過沒進去掛有「洋流」飄帶的咖啡店，就被綠營嘲諷「沒關係啦，他快卸任了。」如今謙卑地進去打招呼，也被人罵出征霸凌，到底要如何青鳥們才滿意？

被問及出征洋流店家，蔣萬安說，從第一次選舉開始，從不會鼓勵支持者去出征，當然在掃街的過程，也不希望造成任何店家的壓力，但如果過程中造成店家經營生意上的困擾，「我們也很不好意思」。但是，如果說有出征或霸凌，這個可能誤會大了。

蔣萬安表示，昨天有非常多熱情的支持者到現場，為他加油打氣，非常熱情。大家幫忙喊口號加油、凍蒜，他們在每一個店家門口，也都是這樣熱情的喊支持，所以昨天他到東區商圈的時候，也碰到不同政治立場、不同支持者，也都非常友善的互動，彼此微笑、握手致意，這就是民主可貴的地方。