影／盧秀燕：行政院不副署老人健保補助 江啟臣對手不敢違背黨中央

國民黨台中市長候選人江啟臣、市議員楊啟邦競選總部今天在大甲成立，盧秀燕和江啟臣到場助講，江啟臣強調自己如果當選，一定延續盧的幸福政策台中市有老人健保補助；盧秀燕猛攻行政院昨天不副署老人健保補助案，她說，11月28日關係大家的老人健保補助，她請大家想想，行政院已反對，如果台中市長換民進黨做，一定會像她前任市長一樣不實施，刪掉補助經費，她大聲問現場民眾「大家會不會怕？」

江啟臣和楊啟邦競總成立大會，國民黨主席鄭麗文和台中市長盧秀燕、民眾黨前立委蔡壁如等人到場助講，數千人擠滿會場。

盧秀燕表示，再2個月她要卸任，台中市要繼續幸福市長很重要，如果選錯人，福利和建設幸福都沒有，她說昨天一條大新聞，行政院反對老人健保補助，她8年前當台中市長前，台中市長沒老人健保補助，本來有，後來的市長上任說錢要用在別的地方，停掉老人健保補助，當時造成很多議員和里長困擾，里民抱怨要自己繳費，否則會斷保，每個家庭都要增加支出，一人一個月多800多元，大家很生氣。

盧秀燕說，她當選第一年編預算恢復老人健保補助，一年編40億經費，照顧台中市老人，她說前任市長不要做，不能換天吃飯，所以立法院國民黨團與民眾黨聯合要法律化，全國22縣市都實施老人健保補助，但民進黨反對，行政院長卓榮泰不副署，就是民進黨反對，不同意。

她呼籲大家，11月28日投票關係大家的老人健保補助，她請大家想想，行政院已反對，如果市長換民進黨做，一定會像她前任一樣不實施，刪掉補助經費，她問現場民眾「大家會不會怕？」台下多人回「會」，她說這次選市長可以選民進黨嗎？她說自己對民進黨沒意見，但如果牽涉大家權益和補助，就和自己有關，江啟臣如果當選，會實施盧秀燕政策，繼續實施老人健保補助。但如果選錯人，因為民進黨中央反對老人健保補助，行政院長不簽名，盧秀燕暗指何欣純說「她不敢違背，一定像我前任一樣刪除，我們的權益不能碰運氣，試看看。」

台中市長候選人和市議員楊啟邦競選總部今天在大甲成立，市長盧秀燕和江啟臣到場助講。記者游振昇／攝影

台中市長候選人和市議員楊啟邦競選總部今天在大甲成立，市長盧秀燕和江啟臣到場助講。記者游振昇／攝影

台中市長候選人和市議員楊啟邦競選總部今天在大甲成立，市長盧秀燕和江啟臣到場助講。記者游振昇／攝影

台中市長候選人和市議員楊啟邦競選總部今天在大甲成立，市長盧秀燕和江啟臣到場助講。記者游振昇／攝影