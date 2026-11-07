站台邱臣遠造勢恐遭黨紀處分？ 趙少康：求仁得仁，隨便他們啦！

竹北藍白合破局，民眾黨市長參選人邱臣遠明天造勢，中廣前董事長趙少康昨在節目「少康戰情室」提及自己要去，雖然有人提醒小心被黨紀處分，但他直言「開除就開除，我才不在乎。」趙今上午出席活動表示，「求仁得仁，隨便他們啦！」

趙少康上午出席士北議員參選人林揚庭與蔣萬安的聯合造勢大會暨競選總部成立，被問及幫邱臣遠站台是否做好被開除黨籍的打算？趙回應，「求仁得仁，隨便他們啦！」

他直言，「不要因小失大，竹北本來就是民進黨、鄭朝方的對不對？你讓給民眾黨什麼關係？硬要提。」那時候覺得國民黨氣勢很旺，雙北一定贏、大贏、全省都贏，所以竹北也不讓，現在什麼樣子？還不趕快改變策略？

至於民眾黨創黨主席柯文哲昨說，「看蔣萬安要不要來」，蔣也回應非常感謝柯主席的邀請，夥伴之間一定是相互支援。蔣萬安有可能會前往？趙少康說，不知道蔣萬安會不會去，他自己要做決定，「我很難建議他。」