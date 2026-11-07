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挺「洋流」店家被撕文宣又被包圍造勢？蔣萬安：我不會出征別人

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加港湖區市議員候選人陳冠安競總成立受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加港湖區市議員候選人陳冠安競總成立受訪。記者楊正海／攝影

挺洋流店家「又一村」昨在蔣萬安掃街後，發文表示前幾天才遇到藍營支持者撕洋流的文宣，昨晚又來掃街，是不是別有用心。蔣萬安上午受訪指出，「大家認識我這麼久，我不是一個會去出征不同立場的人。」

蔣萬安昨赴遼寧夜市掃街，批支持者擠爆現場。 掃街隊伍行經先前公開挺綠的「又一村」水餃店時，蔣萬安有進去致意，另有大批人馬在店門口，多次高喊支持蔣萬安。「又一村」之後發文，指周三發生有人在店內撕毀文宣，今天來就來造勢，很難沒有聯想。

蔣萬安上午參加港湖區市議員候選人陳冠安競總成立受訪，針對「又一村」的發文，他說，從第一次選舉開始，從不會鼓勵支持者去出征，當然在掃街的過程，也不希望造成任何店家的壓力，但如果過程中造成店家經營生意上的困擾，「我們也很不好意思」。但是，如果說有出征或霸凌，這個可能誤會大了。

蔣萬安表示，昨天有非常多熱情的支持者到現場，為他加油打氣，非常熱情。大家幫忙喊口號加油、凍蒜，他們在每一個店家門口，也都是這樣熱情的喊支持，所以昨天他到東區商圈的時候，也碰到不同政治立場、不同支持者，也都非常友善的互動，彼此微笑、握手致意，這就是民主可貴的地方。

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