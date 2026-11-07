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獨／陳見賢、邱臣遠藍白首度同台！公開力挺喊話：他有理想、有執行力

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣副縣長陳見賢今天與民眾黨竹北市長候選人邱臣遠同台，出席新國里里長候選人吳勝隆競選總部成立大會，公開力挺邱臣遠，呼籲選民拒絕抹黑、造謠的選舉文化。圖／民眾提供
新竹縣副縣長陳見賢今天與民眾黨竹北市長候選人邱臣遠同台，出席新國里里長候選人吳勝隆競選總部成立大會，公開力挺邱臣遠，呼籲選民拒絕抹黑、造謠的選舉文化。圖／民眾提供

新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部前主委陳見賢今天與民眾黨竹北市長候選人邱臣遠同台，出席新國里里長候選人吳勝隆競選總部成立大會。陳見賢公開力挺邱臣遠，盛讚他有理想、有抱負及執行力，更痛批選舉不該靠抹黑、造謠及發黑函成就自己，呼籲選民唾棄這種選舉文化。

無黨籍吳勝隆競選總部成立大會今天上午在竹北夜市廣場舉行，陳見賢與邱臣遠同台造勢。陳見賢致詞表示，過去邱臣遠擔任新竹市副市長期間，兩人經常在北台、中台八縣市副首長會議碰面，彼此有不少共事經驗。他認為邱臣遠是有理想、有抱負、有執行力的人，當場拜託鄉親全力支持邱臣遠參選竹北市長。

陳見賢話鋒一轉，直言「說跟做是不一樣的」，他很痛恨現在的選舉文化，選舉應該提出具體方案、政見，告訴市民及縣民未來能帶來什麼願景，又能為鄉親長輩做哪些事，而不是靠抹黑、造謠或發黑函，藉由攻擊別人成就自己。

「我們要唾棄那種人！」陳見賢語氣激動，現場群眾也高聲附和。他強調，選民真正應該檢視的是候選人能否落實承諾，而不是只聽華麗的選舉口號。

陳見賢也提及自身政治生涯，透露有不少鄉親向他表示，沒有參選新竹縣長是地方的損失，他則回應「我只是要做事，我沒有要當官」，強調自己從民意代表、代表會主席、議長一路到副縣長，每天上午7點多就上班，因為這是對鄉親的責任。

他表示，選民並非每天都有事需要民意代表協助，但只要有一天遇到困難，卻找不到受託付的人，就會感到愧對鄉親。因此，不論參選里長、市民代表或其他公職，都應抱持同樣態度，紮實做好每一份工作。

陳見賢強調：「你的信任，就是我的責任」、「一張票一世情」，不能把老百姓的信任當作兒戲。他今天站上舞台，就是希望推薦值得支持的人選，讓他們有機會承擔為民服務的責任，獲得現場群眾熱烈回應。

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