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王世堅看好陳瑩翻轉選情！陪掃市場喊：今天投票她會當選

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
陳瑩特別準備化妝品送給王世堅，王世堅笑稱自己平常沒有使用化妝品的習慣，自嘲是個「野獸」打算帶回家送給太太，幽默回應逗樂現場。記者尤聰光／攝影
陳瑩特別準備化妝品送給王世堅，王世堅笑稱自己平常沒有使用化妝品的習慣，自嘲是個「野獸」打算帶回家送給太太，幽默回應逗樂現場。記者尤聰光／攝影

民進黨立委王世堅、莊瑞雄今天上午南下台東，陪同民進黨台東縣長候選人陳瑩前往中央傳統市場掃街拜票，沿途向攤商及民眾問候，替陳瑩拉抬選情。王世堅受訪時對陳瑩選情表達信心，表示「如果今天投票，我認為我們的陳瑩委員會當選」，並肯定陳瑩近來增加返鄉時間，已讓選舉聲量明顯提升。

王世堅表示，陳瑩過去半年因為立法院議事及政策、法案推動相當繁忙，每周頂多只有一、兩天能返回台東選區與選民接觸，多少受到時間限制。不過，近一個月陳瑩逐漸增加返鄉時間，積極與地方民眾互動，選舉聲量也在不到一個月內明顯提升，因此他對目前選情抱持信心。

距離投票日還有20多天，王世堅希望陳瑩持續保持目前的熱情，讓更多台東鄉親認識她。他指出，陳瑩除了熱愛音樂、藝術，也對台東觀光及文化發展有許多想法，加上熟悉中央政策與立法院運作，善於與中央政府溝通，能夠為地方爭取建設及資源，相信若能擔任縣長，將有助於台東地方發展。

至於此次南下助選的原因，王世堅表示，立委平時除了地方服務，每周還有兩、三天必須待在立法院處理重大政策及法案，能夠投入地方選舉的時間相對有限，因此陳瑩也希望邀請長期關心台東的立委到地方協助，透過更多人共同投入，為選戰增加力量。

談到陳瑩送他化妝品，王世堅笑說，自己平常根本沒有使用化妝品的習慣，還自嘲是個「野獸」，不過太太和陳瑩一樣有仙女般的氣質，因此會把陳瑩的好意帶回家送給太太，幽默回應也為掃街行程增添輕鬆氣氛。

另外，針對國民黨台東縣長候選人吳秀華家族涉及司法案件所引發的政治攻防，王世堅表示，司法是他判斷相關案件的仲裁者，社會不應一味批評司法。他認為，檢察官若沒有相當證據及調查基礎，不會隨意發動搜索及偵查，因此藍綠雙方都應冷靜看待，尊重司法程序。

王世堅指出，過去民進黨的民意代表及縣市長，也曾有人遭到約談或調查，但民進黨不會因此就認定是政治鬥爭。同樣的道理，面對目前相關案件，也不應動輒將司法調查解讀為藍綠對立。他認為，當事人過去的決策及處理方式若有不當之處，就應透過司法程序釐清，而不是將所有問題都歸咎於政治鬥爭。

「如果連司法都不能相信，那我們還有什麼可以相信？」王世堅強調，司法有一定的公正性，相關人員也經過嚴格考試及專業訓練，希望社會各界給予司法應有的信任與尊重，不要讓選舉期間的政治攻防演變成藍綠對立，更不應回到過去在街頭鼓動彼此衝突的局面。

王世堅陪同陳瑩掃街，沿途與市場攤商、民眾互動，並公開表達對陳瑩選情的信心。記者尤聰光／攝影
王世堅陪同陳瑩掃街，沿途與市場攤商、民眾互動，並公開表達對陳瑩選情的信心。記者尤聰光／攝影

王世堅針對吳秀華家族涉司法案件表示，藍綠都應冷靜看待，尊重司法調查，不應將司法問題泛政治化。記者尤聰光／攝影
王世堅針對吳秀華家族涉司法案件表示，藍綠都應冷靜看待，尊重司法調查，不應將司法問題泛政治化。記者尤聰光／攝影

民進黨立委王世堅（右二）、莊瑞雄（左）今天上午陪同台東縣長候選人陳瑩（右）前往中央傳統市場掃街拜票。記者尤聰光／攝影
民進黨立委王世堅（右二）、莊瑞雄（左）今天上午陪同台東縣長候選人陳瑩（右）前往中央傳統市場掃街拜票。記者尤聰光／攝影

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