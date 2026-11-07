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【即時短評】外媒正反面報導雙北 選民當深思如何創造人人稱許的未來

聯合報／ 記者高凌雲
英國廣播公司（BBC）報導中指，民進黨心北市長候選人蘇巧慧妹妹蘇巧純的公司，接受政府資源挹注，產生利益迴避問題，但政府始終未明確說明這個問題，蘇家也沒有多所回應。聯合報系資料照
英國廣播公司（BBC）報導中指，民進黨心北市長候選人蘇巧慧妹妹蘇巧純的公司，接受政府資源挹注，產生利益迴避問題，但政府始終未明確說明這個問題，蘇家也沒有多所回應。聯合報系資料照

美國總統川普領導的共和黨期中選舉大敗，造成敗選因素非常多，川普個人要負相當責任。川普家族不當利益輸送引發的質疑，是引發選民不滿原因之一，政治家族一旦涉及利益輸送，負面影響所及，難以估量，不可不慎。代表民進黨競選新北市長的蘇巧慧，因家人經營公司與政府之間的利益迴避問題，被國際媒體注意到，政府與蘇家至今未有對社會清楚說明，川普殷鑑不遠，選民應當嚴肅思考這個疑點。

川普家族涉及利益輸送爭議，包括女婿庫許納與川普的兒子，庫許納在川普第一任總統競選連任失敗後，開設投資公司，中東大國大量投資庫許納公司，雖然庫許納現在並未任職政府，但他對川普的中東政策有相當大影響力。在美國引發金融弊案的幣安公司創辦人趙長鵬，獲得川普特赦，這個特赦也非毫無代價，幕後即有利益輸送。

根據美國十分暢銷的Regime Change一書，川普特赦趙長鵬後，曾經告訴親信幕僚，他從他特赦的人那裏所獲得的感謝，是他這一生所未曾見過的。趙長鵬找了川普兒子的朋友發動遊說特赦，川普兒子將說客引入白宮後，未參加特赦討論，但川普親信開設的公司World Liberty在特赦前獲得幣安許多援助與支持，同時阿聯政府的投資公司，使用World Liberty的穩定幣20億，投資幣安公司。

川普與家人，及其親信不避嫌的作風，或多或少都在這次期中選舉付出了慘痛代價，但即使蘇巧慧家人引發的利益迴避爭議，連國際媒體英國廣播公司（BBC）都注意到了，認為蘇巧慧妹妹蘇巧純的公司，接受政府資源挹注，產生利益迴避問題，但政府始終未明確說明這個問題，蘇家也沒有多所回應。

根據國民黨文傳會主委陳以信的說法，公職人員利益衝突迴避法第3條明定，公職人員二親等內親屬擔任董事的公司，屬於公職人員的關係人。公職人員利益衝突迴避法第14條對關係人與公職人員服務或受其監督機關的補助及交易設有明確限制。

陳以信認為蘇巧純是蘇貞昌女兒，又是曠世智能董事，蘇貞昌擔任行政院長期間，這家公司取得國發基金近2000萬元投資，有違反利益迴避法的爭議，曠世智能不只有國發基金投資，公股銀行台企銀創投也投入數千萬元，政府沒有公開完整審查資料，審計部調閱資料，財政部也沒有交付，陳以信批評蘇巧慧對於這件利益迴避的爭議，只是粉飾太平。

蘇家家人與政府之間的利益迴避爭議，與川普家族所引發的爭議是一樣的，是否因為家族顯赫地位，就能獲得特別關愛，難免不令人擔憂公共資源遭私人濫用的疑慮，尤其特權爭議。

引起國際媒體注意的還有台北市，紐時肯定台北市的建設與發展，亦可說是對於現任台北市長蔣萬安過去四年治理台北市的肯定，一位常駐台北的美籍人士方恩格評論，外媒肯定國民黨市長執政成果，是很少見的事情。這種少見的外人旁觀正面肯定，或許在熱鬧的洋流之際，值得市民多所深思，

外媒關注這次選舉的兩個不同面向，一個是執政黨背景家族與政府之間的利益迴避問題，一個是在野黨有效的地方治理獲得正面評價，選民或該沉澱一番，你希望未來的生活，是個利益糾葛複雜的地方首長，還是一個能讓外人肯定的建設發展。

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