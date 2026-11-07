被問若當選小內閣是否派系認養？ 沈伯洋稱黨內無派：用人自己評估

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天接受電視專訪，來賓包括國民黨台北市議員秦慧珠，秦稱依目前民調，沈當選有一定機率，但很多公務員很憂心，沈若當選小內閣是否會被派系把持？沈表示，自己在黨內沒有派系，從過去不分區到競選團隊全都是自己用人，未來也是有人推薦給他，他會評估但不會考慮黨內派系。

秦慧珠昨日在專訪中就提及，目前沈伯洋當選機率有一定程度，沈是否有想過自己小內閣要如何籌組，從副市長、秘書長到各局處首長是否都是由派系認養，把自己想塞的人塞進市政府。沈伯洋強調，自己在黨內是沒有派系，包含不分區立委到這次競選，也沒有讓其他人塞人進來，全是他自己用人，他認為優秀的就一起拉進來做事。

秦慧珠也追問，若派系塞人，沈伯洋是否能抗拒？沈伯洋說，他從來沒有接觸過這件事，「整件事聽起來有點奇怪？」只要有人介紹人才給他，他自己會評估，也不會去考慮他本身黨內派系。

秦慧珠也問，沈伯洋有說過，要將選舉補助款要作為台北研究院資金，若他是體制外機構，會不會淪為「太上皇」機構，把研究的政策要求市府事務官執行？沈伯洋說，現在各國一流城市都有自己智庫，透過與學校合作發想一些有創意或針對政策可行性研究、機制做好，但最後要點、法規還是要過議會，對事務官來說反而更有來源可以遵循。