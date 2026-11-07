昔與陳建年差1025票…淡出政壇多年 前縣長徐慶元公開挺陳瑩

淡出政壇多年的無黨籍前台東縣長徐慶元，昨現身民進黨縣長候選人陳瑩競選總部，公開表態支持陳瑩，期盼她接好台東下一棒，讓地方持續進步。值得一提的是，徐慶元曾於1997年縣長選舉中與陳瑩父親陳建年正面交鋒，當年兩人僅差1025票，如今昔日競爭對手與陳建年同框，並公開支持其女兒參選，成為地方選戰中的特殊政治畫面。

陳瑩表示，徐慶元此次特別到競選總部表達支持，認為為了台東未來及正常發展，不必再顧慮過去的選舉競爭，往事都已經過去，現在最重要的是台東的未來，希望台東不要退步，能有更正常、穩健的發展，並期許她接好台東下一棒。

徐慶元歷任台東縣議員、副議長、省議員、立法委員，並於2001年至2005年擔任台東縣長。2005年宣布不競選連任後，表示將告別政壇、回歸單純生活，此後鮮少公開參與政治活動。此次前往陳瑩競總，除了表態支持，也與陳瑩分享選舉實務及縣政治理經驗，提供地方治理上的建議。

陳瑩也提到，徐慶元擔任縣長期間，曾任用民進黨籍的劉櫂豪擔任副縣長，秉持「台東優先，政黨放一邊」的理念，展現跨越政黨藩籬、以地方發展為優先的用人精神。她並引用競總主委、前總統蔡英文所說的「好的地方政治，是終結對立，彼此接力」，認為從過去跨黨派用人，到如今不同政治背景人士共同支持台東未來，這份放下成見、為地方努力的精神值得延續。

陳瑩另外透露，徐慶元的夫人也專程從加拿大返台，除了拜訪老朋友，也主動協助拜票、拉票，將支持化為實際行動。她表示，前輩夫婦從分享地方治理經驗，到親自拜訪朋友爭取認同，都讓她感受到對台東家鄉的關心與期待。

陳瑩指出，從劉櫂豪、賴坤成的支持，到父親陳建年及徐慶元兩位前縣長共同相挺，匯聚不同世代及政治背景的力量，她會珍惜每一份信任，謹記前輩的提醒，持續以務實政策回應鄉親需求，將各界支持轉化為服務地方、推動縣政的具體行動。

回顧1997年台東縣長選舉，陳建年獲得4萬8365票當選，徐慶元以無黨籍身分參選，拿下4萬7340票，雙方僅差1025票。徐慶元後來曾加入親民黨，2004年退出政黨，恢復無黨籍身分。