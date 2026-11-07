快訊

民主黨勝選重擊美股！女議員喊停AI開發「和馬斯克開戰」…遭網友圍剿

聽新聞
0:00 / 0:00

昔與陳建年差1025票…淡出政壇多年 前縣長徐慶元公開挺陳瑩

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
無黨籍前台東縣長徐慶元（右）與民進黨縣長候選人陳瑩（中）、父親陳建年（左）合影，並公開表態支持陳瑩，跨越過去政治競爭。圖／擷取自陳瑩臉書
無黨籍前台東縣長徐慶元（右）與民進黨縣長候選人陳瑩（中）、父親陳建年（左）合影，並公開表態支持陳瑩，跨越過去政治競爭。圖／擷取自陳瑩臉書

淡出政壇多年的無黨籍前台東縣長徐慶元，昨現身民進黨縣長候選人陳瑩競選總部，公開表態支持陳瑩，期盼她接好台東下一棒，讓地方持續進步。值得一提的是，徐慶元曾於1997年縣長選舉中與陳瑩父親陳建年正面交鋒，當年兩人僅差1025票，如今昔日競爭對手與陳建年同框，並公開支持其女兒參選，成為地方選戰中的特殊政治畫面。

陳瑩表示，徐慶元此次特別到競選總部表達支持，認為為了台東未來及正常發展，不必再顧慮過去的選舉競爭，往事都已經過去，現在最重要的是台東的未來，希望台東不要退步，能有更正常、穩健的發展，並期許她接好台東下一棒。

徐慶元歷任台東縣議員、副議長、省議員、立法委員，並於2001年至2005年擔任台東縣長。2005年宣布不競選連任後，表示將告別政壇、回歸單純生活，此後鮮少公開參與政治活動。此次前往陳瑩競總，除了表態支持，也與陳瑩分享選舉實務及縣政治理經驗，提供地方治理上的建議。

陳瑩也提到，徐慶元擔任縣長期間，曾任用民進黨籍的劉櫂豪擔任副縣長，秉持「台東優先，政黨放一邊」的理念，展現跨越政黨藩籬、以地方發展為優先的用人精神。她並引用競總主委、前總統蔡英文所說的「好的地方政治，是終結對立，彼此接力」，認為從過去跨黨派用人，到如今不同政治背景人士共同支持台東未來，這份放下成見、為地方努力的精神值得延續。

陳瑩另外透露，徐慶元的夫人也專程從加拿大返台，除了拜訪老朋友，也主動協助拜票、拉票，將支持化為實際行動。她表示，前輩夫婦從分享地方治理經驗，到親自拜訪朋友爭取認同，都讓她感受到對台東家鄉的關心與期待。

陳瑩指出，從劉櫂豪、賴坤成的支持，到父親陳建年及徐慶元兩位前縣長共同相挺，匯聚不同世代及政治背景的力量，她會珍惜每一份信任，謹記前輩的提醒，持續以務實政策回應鄉親需求，將各界支持轉化為服務地方、推動縣政的具體行動。

回顧1997年台東縣長選舉，陳建年獲得4萬8365票當選，徐慶元以無黨籍身分參選，拿下4萬7340票，雙方僅差1025票。徐慶元後來曾加入親民黨，2004年退出政黨，恢復無黨籍身分。

2026九合一選舉

陳瑩 2026九合一選舉 台東縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

劉和然看彰化選情：王惠美施政有目共睹 讓魏平政來接棒

【即時短評】台中最新民調政黨認同綠贏藍 洋流吹動中間選民暗藏玄機

嘉義縣前議長侯清河辭世 享壽80歲17日告別式

劉和然：如果選舉變成一個家族在傳承 新北市民大概不能接受

相關新聞

綠喊戒慎恐懼 羅智強：沈伯洋辯論後暖男人設崩 回到「販賣恐懼」

民進黨昨晚在大直舉辦「戒慎恐懼」之夜，邀請北北基桃候選人到場，民進黨台北市長候選人沈伯洋也到場準備一段脫口秀。台北市長蔣萬安競辦總幹事羅智強今在社群平台表示，辯論後，沈伯洋的暖男人設一夕崩了。知道自己表現差，只能放棄暖男人設，回到最熟悉的「販賣恐懼」。

被問若當選小內閣是否派系認養？ 沈伯洋稱黨內無派：用人自己評估

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天接受電視專訪，來賓包括國民黨台北市議員秦慧珠，秦稱依目前民調，沈當選有一定機率，但很多公務員很憂心，沈若當選小內閣是否會被派系把持？沈表示，自己在黨內沒有派系，從過去不分區到競選團隊全都是自己用人，未來也是有人推薦給他，他會評估但不會考慮黨內派系。

昔與陳建年差1025票…淡出政壇多年 前縣長徐慶元公開挺陳瑩

淡出政壇多年的無黨籍前台東縣長徐慶元，昨現身民進黨縣長候選人陳瑩競選總部，公開表態支持陳瑩，期盼她接好台東下一棒，讓地方持續進步。值得一提的是，徐慶元曾於1997年縣長選舉中與陳瑩父親陳建年正面交鋒，當年兩人僅差1025票，如今昔日競爭對手與陳建年同框，並公開支持其女兒參選，成為地方選戰中的特殊政治畫面。

秦慧珠追問蔣萬安是不是邪靈 沈伯洋：抹黑不是菩薩做的事

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚接受電視專訪，訪問來賓包括國民黨台北市議員秦慧珠，秦開場針對與沈伯洋關係密切的聯電創辦人曹興誠，是否會請他當市政顧問？沈承諾，「他應該不想當市政顧問，我也不會找他當市政顧問」，至於曹稱台北市長選舉是「菩薩與邪靈對決」，沈則稱，蔣近期對他抹黑不是菩薩做的事。

劉和然看彰化選情：王惠美施政有目共睹 讓魏平政來接棒

新北市副市長劉和然昨晚接受廣播節目「飛碟晚餐」專訪，談及藍軍支持者轉趨沉默的現象，呼籲選民不能對公共事務失去關心，「可以接到電話沉默，可是行動不可以沉默」，應透過投票表達對施政的評價，讓執政者感受到真正民意。

劉和然：如果選舉變成一個家族在傳承 新北市民大概不能接受

距11月28日投票進入倒數階段，新北市長藍綠陣營從網路社群到地面戰全面交鋒。新北市副市長劉和然昨晚接受廣播節目「飛碟晚餐」專訪，談及新北、彰化選情及中央地方財政議題，劉強調，侯市長對李四川的支持是百分之百，比侯自己選舉更認真、拚命，新北許多重大建設要持續推動，接棒的人要有想法、經驗與執行力，如果選舉變成一個家族在傳承，新北市民大概不能接受。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。