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秦慧珠追問蔣萬安是不是邪靈 沈伯洋：抹黑不是菩薩做的事

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚接受電視專訪，而訪問來賓更包括國民黨台北市議員秦慧珠，秦開場針對與沈伯洋關係密切聯電創辦人曹興誠，包含當選是否找曹當市政顧問、認同曹稱「菩薩與邪靈對決」等說法。圖／取自秦慧珠臉書
民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚接受電視專訪，而訪問來賓更包括國民黨台北市議員秦慧珠，秦開場針對與沈伯洋關係密切聯電創辦人曹興誠，包含當選是否找曹當市政顧問、認同曹稱「菩薩與邪靈對決」等說法。圖／取自秦慧珠臉書

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚接受電視專訪，訪問來賓包括國民黨台北市議員秦慧珠，秦開場針對與沈伯洋關係密切的聯電創辦人曹興誠，是否會請他當市政顧問？沈承諾，「他應該不想當市政顧問，我也不會找他當市政顧問」，至於曹稱台北市長選舉是「菩薩與邪靈對決」，沈則稱，蔣近期對他抹黑不是菩薩做的事。

秦慧珠昨日在專訪中就提及，若當選會不會請曹興誠當台北市首席顧問，更表示曹稱沈伯洋是大菩薩，這次選舉是菩薩與邪靈對決，問沈伯洋是否認同？沈表示，曹指的是人人都是菩薩，不是說他佛陀轉世，每個人就做到真善美等，就是菩薩。

沈伯洋強調，以前他也認為蔣萬安是菩薩，形象也非常好、說話也很有禮貌，「但最後這兩個月對我抹黑有點太多」。秦追問「認為蔣萬安是邪靈嗎？」沈回「倒也沒有到邪靈程度啦，但至少不是菩薩在做的事」，秦接問「那他是什麼定位呢」，沈伯洋回應「他就是一個令人尊敬的對手」。

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