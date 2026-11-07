劉和然看彰化選情：王惠美施政有目共睹 讓魏平政來接棒

新北市副市長劉和然昨晚接受廣播節目「飛碟晚餐」專訪，談及藍軍支持者轉趨沉默的現象，呼籲選民不能對公共事務失去關心，「可以接到電話沉默，可是行動不可以沉默」，應透過投票表達對施政的評價，讓執政者感受到真正民意。

劉和然是彰化子弟，一度被鼓勵參選彰化縣長，但他強調「我的戰場在新北」，他加入國民黨彰化縣長候選人魏平政縣政顧問團隊，提供政策白皮書建言，也配合競選團隊規畫投入輔選。

談及彰化選情，劉和然說，身為彰化子弟，始終關心故鄉發展，他11月6日上午有前往社頭為魏平政站台。他觀察，魏平政具備律師專業，個性謙虛、待人厚道，情緒管理能力也很好，是值得鄉親進一步認識的候選人。彰化縣長王惠美8年施政成果有目共睹，能否延續好的政策與建設，關鍵就在下一棒。

劉和然也談到，王惠美近期與魏平政共同出席活動，對凝聚地方支持力量具有重要意義。雖然彰化選情仍有挑戰，但還有許多尚未表態的選民，只要持續努力，就有爭取支持的機會，劉強調「新北要全力以赴。彰化有機會，我也會繼續幫忙。」

2026年地方選舉結果牽動2028藍綠氣勢消長，劉和然認為，地方選舉除了選出地方首長，也是人民檢驗執政表現的重要機會，他引用馬丁·路德·金( Martin Luther King, Jr.)的一句話指「社會轉型的時候，最大的悲劇，不是壞人的囂張跋扈，而是好人的沉默。」選民不能對公共事務失去關心，「你可以接到電話沉默，但行動不可以沉默。」應透過投票表達對施政的評價，讓執政者理解真實民意。

被問及個人未來規畫，劉和然表示，從教師、校長到教育局長、環保局長及副市長，始終把公共服務視為人生重要使命，婉拒返回彰化參選，「因為選舉不在我的人生選項，真的，新北市例外。」曾思考投入新北市長選舉是希望侯友宜施政藍圖及新北未來20、30年的城市規畫能延續，未來不排斥各種形式的公共服務，當前最重要的工作是把新北市政做好，全力協助李四川接棒。

談起當環保局長期間，和清潔隊員博感情的作法，他表示，新北升格之初，許多清潔隊員擔心成為市府的邊緣人，他始終認為，遍布29區的清潔隊員是市府最重要的眼睛與耳朵，他和侯市長都很重視清潔隊員的福祉。他說，從清潔隊、警消到醫護人員，許多人每天承擔不同風險撐起這座城市的運作，也默默守護城市，「每個城市有不同角色的人冒著不同的風險，在照顧這個城市。」城市治理不只有重大建設，更需要看見每一位為城市付出的人。