劉和然：如果選舉變成一個家族在傳承 新北市民大概不能接受

距11月28日投票進入倒數階段，新北市長藍綠陣營從網路社群到地面戰全面交鋒。新北市副市長劉和然昨晚接受廣播節目「飛碟晚餐」專訪，談及新北、彰化選情及中央地方財政議題，劉強調，侯市長對李四川的支持是百分之百，比侯自己選舉更認真、拚命，新北許多重大建設要持續推動，接棒的人要有想法、經驗與執行力，如果選舉變成一個家族在傳承，新北市民大概不能接受。

侯友宜任期將屆滿，隨著本屆候選人名單即將公告，民選首長將進入人事凍結期，新北市人事處11月2日發布新一波人事命令，副市長朱惕之調任副秘書長，延續事務官資格，原副秘書長柯慶忠調任市府顧問。有人認為朱惕之轉任副秘書長是藍軍選情不利的訊號，劉澄清，這是正常的人事調整，也是為市府留住重要的行政人才。

劉和然說，朱惕之具備豐富的市政經驗，無論未來由誰擔任市長，都是城市治理不可或缺的資產，「經驗不是萬能，可是經驗無法取代」，不應將正常人事安排拿來政治操作。

新北市長選情緊繃，侯友宜昨下午陪李四川展開車隊掃街，起步選在最大票倉板橋，要帶動陸戰能量，也催高投票率。

劉和然表示，侯市長9月19日接任李四川競選總部主委後，在市政之餘投入各項輔選行程，從地方活動、陪同登記到車隊掃街，展現全力支持態度。他自己也已參與2、30場輔選活動，深入地方向市民說明新北市政成果。他認為，選戰不能只看網路聲量或經過剪輯的短影音，真正重要的是走入基層，讓市民更認識候選人能力與做事態度。

劉和然指出，李四川曾在中央及不同縣市服務，熟悉工程建設與行政運作，具備立即上手能力。新北市從五股垃圾山整頓、新莊塭仔圳397公頃重劃，到未來大型建設規畫，需要長期累積與持續推進。城市發展不能因為選舉就中斷，更不能讓市民等待新團隊花半年、一年重新熟悉市政，李四川曾說「麥克風拿起來輕輕的，可是責任很重」，正是對接棒責任最好的體認。

談及民進黨新北市長候選人蘇巧慧，劉和然說，尊重蘇貞昌昔日擔任台北縣長的付出，但新北市長選舉應回到候選人能力、經驗及施政理念，而非家族傳承。他直言，「如果今天選舉變成一個家族在傳承，新北市民大概不能接受。」侯友宜團隊沒有堅持一定要由自己人接棒，而是選擇支持具有實務經驗、能夠帶領城市繼續前進的李四川。

談及財政收支劃分法爭議，劉和然以薪資結構比喻地方財政，「你的底薪調高好，還是給你紅利、獎金好？一定是底薪嘛！」他指出，中央專案補助固然重要，但地方政府更需要穩定、制度化的財源，才能長期規畫市政。新北人口是全國之冠，教育、社福與公共建設需求龐大，不能光依賴中央逐案核定補助，呼籲中央公開財政分配試算，讓地方政府與市民清楚了解實際可運用的資源，也請蘇巧慧對財劃法提出具體立場。