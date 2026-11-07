侯友宜李四川合體車掃 蘇巧慧走進市場

聯合報／ 記者林媛玲王長鼎、王小葫、屈彥辰／連線報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧陪黨內議員候選人，到中和和平街黃昏市場掃街拜票。記者潘俊宏／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧陪黨內議員候選人，到中和和平街黃昏市場掃街拜票。記者潘俊宏／攝影

國民黨新北市長候選人<a href='/search/tagging/2/李四川' rel='李四川' data-rel='/2/103390' class='tag'><strong>李四川</strong></a>（左）首次車掃由市長<a href='/search/tagging/2/侯友宜' rel='侯友宜' data-rel='/2/103474' class='tag'><strong>侯友宜</strong></a>（右）陪同，沿途和支持者熱烈互動。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（左）首次車掃由市長侯友宜（右）陪同，沿途和支持者熱烈互動。記者林媛玲／攝影

新北市長選舉成激戰區，國民黨新北市長候選人李四川及太太蔡碧雲昨一早分別到市場掃街催票，下午再與市長侯友宜首度車隊掃街，侯說，新北市需要更好、能做實事的人，所以要交棒李四川。民進黨候選人蘇巧慧昨出席樹林區武林國小風雨操場啟用典禮及中和黃昏市場掃街，並預告本周日車掃，將行經新莊、三蘆等地，邀選民參與。

李四川和侯友宜車掃前在板橋區深丘福德宮會合上香祈福，大批民眾聚集加油高喊「凍蒜」。李表示，昨天是他首次車掃，也謝謝侯市長陪同，他要全力接棒讓新北市民生活更好；侯說，希望李承擔責任，大家一起加油。

蘇巧慧上午出席武林國小風雨操場啟用；下午由議員候選人陪同到中和黃昏市場掃街，與攤商及採買民眾握手寒喧，氣氛熱絡。對地方盛傳若她當選，可能邀前立委羅致政出任副市長；她說，當前最重要的唯一目標就是勝選，市府小內閣人事等勝選再說。

另外，蘇巧慧胞妹蘇巧純「曠世智能」公司獲國發基金、台企銀共四千五百萬元投資，遭質疑違反公職人員利益衝突迴避法，蘇巧慧再回應「妹妹不是公司的負責人、不是老闆」，該填寫的資料也都有填寫，也如實申報。

財政部分發新聞稿，依審計部約定昨天回復，並未延宕或拒絕提供。審計部稱已收到資料，但資料多達三、四百頁，待進一步處理。

國民黨文傳會主委陳以信批評，這是涉及政府投資違法的重大法律問題，蘇巧慧家族迴避質疑、護短，憑什麼把國家當成自己家？蘇巧慧是律師不可能不懂法，刻意混淆事實為家人辯護，背後一定有鬼，應對選民清楚交代。

李四川競辦發言人陳欣怡痛批，公司法第八條規定股份有限公司董事就是負責人，蘇巧慧同一句謊話被打臉六次，核心問題是到底有無依法揭露身分關係？半年來始終問Ａ答Ｂ，有問避答。蘇貞昌當年是行政院長，蘇巧慧是立委，妹妹的公司獲政府補助與投資，須給一個交代。

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