藍批「割稻尾」童子瑋駁有頭無尾

民進黨基隆市長候選人童子瑋日前與副總統蕭美琴騎乘YouBike宣傳北北基自行車路網構想，表示要爭取堵南連結汐止一公里未貫通路段，國民黨基隆市黨部昨抨擊童在「割稻尾」，市長謝國樑及立委林沛祥早爭取且已規畫設計中。童子瑋辦公室回應，謝政府施政不是有頭無尾就是有尾無頭，市政需要整體規畫能力。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德說，支持基隆與新北自行車路網串聯，但不是帶著副總統騎一趟車拍幾張照片，就能說是自己的未來政見，立委林沛祥今年九月就邀集中央與地方會勘，爭取八千三百萬元推動約二公里的「基隆河左岸六堵至堵南國小段防汛步道串聯工程」，目前已規畫設計。

林祐德表示，另去年八月爭取的「六堵險圳改善工程」經費約七千五百萬元，預計明年一月完工，從現場會勘爭取經費到後續規畫設計，都有具體推動進度，地方建設最重要的是把事做好，而非口頭提出願景。暖暖區主任黃博源也表示，城市建設需長期規畫，自行車步道不是騎一次就會完成，公共建設也不是喊一句口號就會實現。

童子瑋進步基隆辦公室表示，藍營強調自己爭取車道串聯，又大力反對YouBike進入基隆，是完全矛盾的政策，就像買了鴨子船卻沒蓋碼頭，謝政府施政不是有頭無尾，就是有尾無頭，市政需要整體規畫能力，基隆許多民眾習慣騎機車短程移動，若在交通轉運節點導入共享單車，不僅減少私人運具使用，也有助改善市區壅塞及停車問題。