游淑貞喊普發2萬 魏嘉賢憂空頭支票

花蓮縣長選戰「三腳督」，國民黨候選人游淑貞昨拋「普發二萬」政策，經精算可行。無黨籍候選人、議長張峻說，自己提普發一萬是經過財務精算，批游不應盲目加碼；無黨籍候選人、議員魏嘉賢呼籲提出具體財務可行性，否則可能淪為空頭支票。

游淑貞昨辦首場政見說明會表示，前年四○三地震、去年九二三洪災造成花蓮百工百業衝擊，家庭受到影響，她詳細評估花蓮財政、建設及各項社會福利，決定當選後花蓮縣府普發兩萬元，盼帶動經濟循環。

媒體問，從反對張峻提出普發一萬到加碼轉變？游淑貞說，經精算財劃法及現有財政機制允許，提普發二萬元政見非隨便喊口號，完整數據之後精算再告訴大家。

張峻說，他精算過，財劃法修正後通過後，花蓮可增加一百六十一億元，縣民卅一萬人，每人一萬元不會負債，也不會增加財政負擔。游淑貞主張普發二萬，對花蓮縣的財政壓力會非常大，可能影響花蓮縣整體發展。

魏嘉賢提出「未來存摺」構想，涵蓋交通行動金、縣內旅遊金、身心健檢金等十二面向，縣民從出生到八十歲，存摺額度上看一百五十萬元。魏嘉賢認為，財劃法修正將經費下放地方，應該用於基礎建設和補足社會福利缺口。他提出的政見，都是在補足這一塊，若候選人為了選舉一再加碼，恐怕影響未來縣政建設。