宜蘭激戰 遭疑建商關係 林國漳競總提告

宜蘭縣長選情激烈，立法院國民黨團昨天開記者會，批民進黨候選人林國漳長期獲新潮流力挺，在財產申報及與在地建商投資關係上疑點重重。林競總發言人高紫庭批藍營「竹篙湊菜刀」打烏賊戰是「圍魏救趙」，已提告國民黨候選人吳宗憲競總主委林建榮違反選罷法、誹謗，並再下戰帖邀吳辯論。吳競總批林陣營關鍵問題避重就輕、問Ａ答Ｂ，對他人極力抹黑，又是「綠能，你不能」。

國民黨團舉行「林國漳就是滿滿的新潮流，財產申報老實？與在地建商關係？」記者會，立委林沛祥表示，綠營近期猛攻國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲的財產申報，卻對林國漳的疑點視而不見。

林沛祥指出，林國漳過去與「艾特先進」半導體公司和大陸紅色供應鏈間的合作關係受外界關注，又投資建設公司二五○萬元，還沒說清楚；目前工程會主委陳金德等人頻回宜蘭輔選，形同「新潮流大會」，地方流傳「北國漳、南瑞隆」。立委游顥批民進黨將林國漳包裝成「清流律師」，實質上是新潮流傾資源護航的接班人。

國民黨團表示，林國漳應該完整說明過去的公股事業任職及政商關係，包括任職、遴選程序，以及是否存在可能影響職務取得或公共決策的利益關係；也須釐清財產申報的建設公司名稱與二五○萬元投資問題，向社會說明、道歉；還有相關政治人物參與輔選的身分和是否涉及公務資源，並依法揭露政治獻金與選舉支出。

高紫庭強調，林國漳資產如實申報，個人民間投資主動向主管機關更正。從申報資料來看，林事業投資從二○○五年到二○二四年都在決定參選前，當時只是民間執業律師，沒有公職或選舉身分，投資也基於同窗情誼，未介入公司運作和成員組成。反觀吳宗憲重金投資未上市公司，國民黨大動作召開記者會，是「圍魏救趙」。

吳競總批林陣營聲明洋洋灑灑，關鍵問題卻避而不談，只談「參選前」，但「當選後」一個字都沒答，對自己龐大的地產投資、新潮流公股肥貓疑雲，還有賺紅錢爭議全都避重就輕、問Ａ答Ｂ，卻對他人極力抹黑，又是「綠能，你不能」。