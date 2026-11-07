宜蘭激戰 遭疑建商關係 林國漳競總提告

聯合報／ 記者屈彥辰王燕華／連線報導
立院國民黨團昨指民進黨宜蘭縣長候選人林國漳財產申報及與建商投資關係疑點重重。圖／黨團提供
立院國民黨團昨指民進黨宜蘭縣長候選人林國漳財產申報及與建商投資關係疑點重重。圖／黨團提供

宜蘭縣長選情激烈，立法院國民黨團昨天開記者會，批民進黨候選人林國漳長期獲新潮流力挺，在財產申報及與在地建商投資關係上疑點重重。林競總發言人高紫庭批藍營「竹篙湊菜刀」打烏賊戰是「圍魏救趙」，已提告國民黨候選人吳宗憲競總主委林建榮違反選罷法、誹謗，並再下戰帖邀吳辯論。吳競總批林陣營關鍵問題避重就輕、問Ａ答Ｂ，對他人極力抹黑，又是「綠能，你不能」。

國民黨團舉行「林國漳就是滿滿的新潮流，財產申報老實？與在地建商關係？」記者會，立委林沛祥表示，綠營近期猛攻國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲的財產申報，卻對林國漳的疑點視而不見。

林沛祥指出，林國漳過去與「艾特先進」半導體公司和大陸紅色供應鏈間的合作關係受外界關注，又投資建設公司二五○萬元，還沒說清楚；目前工程會主委陳金德等人頻回宜蘭輔選，形同「新潮流大會」，地方流傳「北國漳、南瑞隆」。立委游顥批民進黨將林國漳包裝成「清流律師」，實質上是新潮流傾資源護航的接班人。

國民黨團表示，林國漳應該完整說明過去的公股事業任職及政商關係，包括任職、遴選程序，以及是否存在可能影響職務取得或公共決策的利益關係；也須釐清財產申報的建設公司名稱與二五○萬元投資問題，向社會說明、道歉；還有相關政治人物參與輔選的身分和是否涉及公務資源，並依法揭露政治獻金與選舉支出。

高紫庭強調，林國漳資產如實申報，個人民間投資主動向主管機關更正。從申報資料來看，林事業投資從二○○五年到二○二四年都在決定參選前，當時只是民間執業律師，沒有公職或選舉身分，投資也基於同窗情誼，未介入公司運作和成員組成。反觀吳宗憲重金投資未上市公司，國民黨大動作召開記者會，是「圍魏救趙」。

吳競總批林陣營聲明洋洋灑灑，關鍵問題卻避而不談，只談「參選前」，但「當選後」一個字都沒答，對自己龐大的地產投資、新潮流公股肥貓疑雲，還有賺紅錢爭議全都避重就輕、問Ａ答Ｂ，卻對他人極力抹黑，又是「綠能，你不能」。

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