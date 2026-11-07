兒虐交鋒 沈伯洋稱用猜的 蔣萬安盼回歸科學

民進黨台北市長候選人沈伯洋稱北市兒虐居六都之首是「用猜的」，藍營強烈抨擊，行政院政委陳時中和衛福部長石崇良卻稱評斷重點在於「市民感受與處理態度」，形同火上澆油，衛福部統計資訊還傳出被下架，外界視為蓋牌。國民黨批綠營將悲劇當作政治工具，北市議員更前往台北地檢署控沈違反選罷法。台北市長蔣萬安強調，市政應回歸科學與客觀數據，不是用猜測、體感來做評論。

陳時中昨在立院表示，兒虐相關統計非常複雜，不應直接拿各縣市數據做相對性比較。現在引發爭議的重點在於「市民感受」，北市幾個突發事件「好像都沒有處理得很完整」讓外界覺得很嚴重。石崇良也表示，評斷縣市執行績效非單看數字多寡，而是檢視首長與團隊面對個案的處理態度、對相關事件的重視程度。

國民黨隨即開記者會回擊，北市議員詹為元說，一開始拿悲劇做政治攻擊的就是民進黨，高雄市去年未滿六歲兒虐人數高達三六九人、增加百分之四十三，是全國最高，陳時中卻「問高雄答台北」，集中火力攻蔣萬安，卻對自家執政縣市卻雲淡風輕，憑「感受」護航，沒有比較沒有傷害，一比較後發現高雄市長陳其邁遍體鱗傷。

近期有網友發現衛福部官網的兒虐數據頁面丟失出現「404」，質疑衛福部蓋牌數據。衛福部保護司指出，絕不可能因應選戰，就將數據隱藏；「404」畫面從何而來仍須釐清，將請內部人員重新檢視網站運作是否正常。

國民黨立委徐巧芯質疑衛福部官網兒虐資訊突然下架；立委葉元之說，綠營護航沈伯洋從「用猜的」變成「用體感」，下次要不要擲筊，根本集體草包化。

國民黨議員楊植斗與參選人陳冠安昨赴北檢按鈴申告，控沈伯洋違反選罷法第一○四條，意圖使人不當選；沈嗆國民黨造謠還告狀，不叫報案叫自首，「讓大家知道他們是怎麼造謠，讚、聰明！」

沈伯洋說，他講的是家外兒虐，包含一直開記者會講的培諾米達、夏莉絲等兒虐事件，結果市府問Ａ答Ｂ，拿出家內兒虐數據，把兩個完全不同的段落移花接木。但他當初受訪的內容未強調家外兒虐。

對議長戴錫欽批他「誠信不正」，沈伯洋說，政治人物把側翼的造謠拿來當作主攻，而兒虐還是一再發生。他提醒戴錫欽自己也要選舉，「不要跟著蔣市長再上這台車」，更要媒體幫忙轉告戴，「我沒有他的ＬＩＮＥ」。