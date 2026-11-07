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沈伯洋獲贈菜笑稱蘿蔔湯不斷 蔣萬安妻石舫亘邊買邊拜票

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北報導

選戰倒數，台北市長蔣萬安利用小周末下班尖峰時段開啟「超級陸戰」行程，先在東區商圈走街，晚上到立委本命區掃遼寧夜市；妻子石舫亘到西寧市場和景美夜市，夫妻分進合擊，競總規畫掃街行程持續到選前。沈伯洋則選擇挺進深藍的安居市場，吸引粉絲追隨。

沈伯洋昨到大安區安居市場掃街，現場湧入數百位支持者。雖屬傳統深藍票倉，但現場人潮洶湧，有支持者甚至提前兩小時到場等候。出發前黎孝公園已有許多支持者，帶著旗子、飄帶、布偶等小物到場，現場出現合照與簽名隊伍，民眾沿途熱情送上蔬菜，沈伯洋笑稱團隊好幾個晚上都在喝蘿蔔湯。

石舫亘多次搶攻綠營優勢區爭取菜籃族認同，上午到將改建的萬華西寧市場，市場自治會送上包子、粽子、蒜、鳳梨和白蘿蔔等五寶，預祝蔣「凍蒜包中」。

石舫亘邊買邊拜票，魚販特別介紹她買「紅條仔」，閩南語諧音「穩條（穩中）」，業者比出蔣萬安號次五、喊出「五夠讚」。深怕漏掉握手的機會，石舫亘還跑進攤商工作區，遇到不方便握手的攤商，改以碰肘致意。

蔣萬安下午參加「二○二六東區周年慶」活動後，從頂好廣場在東區商圈走街拜票爭取支持，凍蒜聲不斷，吸引不少民眾合影、要簽名，現場水泄不通，一度走不出來。

掃街時，有商家擺放「洋流」標語，蔣萬安仍入內致意；事後店家在Threads發文稱「蔣萬安市長蒞臨，大家一起展現民主的風範超級棒，可惜我已經有喜歡的人了」。蔣底下留言「謝謝你，無論喜歡誰，我們都希望讓台北更好。」晚間蔣萬安轉赴遼寧夜市，還沒到場就湧現支持人潮，許多年輕人綁著「台北安可」飄帶早早到場等候，蔣現身尖叫聲不斷，許多人圍著要簽名和自拍，短短幾百公尺走了一小時，人潮不斷湧入，蔣萬安乾脆停下讓粉絲拍個夠。

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