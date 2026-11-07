觀察站／綠控溫擴版圖？狂熱如同溫層大會

民進黨再度舉辦「社群之夜」，盼透過網路聲量與線下活動串聯，催出青年族群的投票熱情。然而，從現場觀察，參與者絕大多數都是早已繫上「洋流」飄帶的鐵桿綠營支持者，真正尚未決定投票意向的中間選民恐寥寥可數；比起擴大版圖，愈來愈像一場鞏固自家陣營的「同溫層大會」。

社群之夜原意是希望透過線上與線下串聯，在特定時間內集中分享、擴散聲量與討論度，形成傳播效應；但是，這套操作模式在近年地方選戰中的實際成效，恐怕已不如預期。

首先，社群之夜透過官方ＬＩＮＥ帳號報名，能主動接收訊息還報名參加的民眾，本就綠營支持者居多。活動或許能讓既有支持者更熱情，卻未必能讓原本不支持民進黨的人改變立場。

其次，這場活動以「戒慎恐懼」為名，原意是要提醒綠營支持者，選戰進入最後階段，切勿過度躁進或陷入不理性的亢奮情緒，避免支持者的過熱反成選情負擔。

戒慎恐懼的另一面，似乎是「確保勝果」的歡呼。從現場氛圍來看，場內瀰漫著民進黨台北市長候選人沈伯洋彷彿已勝選的樂觀氣氛，此外，台下觀眾的穿戴有著反核、工運到廢死等各種社運符號，一應俱全。讓這場原本訴求「控溫」的活動，呈現出另類的動員狂熱。

問題在於，民進黨原本希望透過社群之夜替支持者降溫，避免過激言行衝擊選情；但當各路議題團體與支持者的聲音不斷匯集，政黨究竟是在引導群眾，還是反過來被群眾牽著走？這場活動是否已出現「尾巴搖狗」，值得綠營深思。

對於政黨而言，凝聚基本盤固然重要，但選舉勝負終究取決於能否跨出同溫層，爭取更多中間與游離選民。當社群之夜愈辦愈熱鬧，現場愈來愈像一場理念相近者的集體嘉年華，卻始終難以觸及不同立場的選民，這樣的熱度究竟能轉化多少選票？恐怕才是民進黨真正該戒慎恐懼的事。