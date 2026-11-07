北市升溫 藍綠催票大戰瞄準未表態者

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇洪子凱楊正海／台北報導
台北市長蔣萬安（右）昨天走入東區商圈拜票，沿途支持者搶著與蔣萬安握手。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（右）昨天走入東區商圈拜票，沿途支持者搶著與蔣萬安握手。記者胡經周／攝影

北市選情白熱化，台北市長蔣萬安競辦總幹事、國民黨立委羅智強昨表示，蔣萬安目前最大困境就是「不表態的支持者比較多」，他號召支持者十四日參加「安心大遊行」，站出來挺蔣萬安。

民進黨昨晚在大直舉辦戒慎恐懼之夜，邀請北北基桃候選人到場，民進黨台北市長候選人沈伯洋現場上演脫口秀，要支持者不隨挑釁起舞、不互罵不爭論，保持歡樂與正向；不過，沈演講內容酸度破表，猛攻蔣萬安鼠患和營養午餐等缺失，更諷蔣學自己的選戰策略，「好怕一個月後他變合格市長」。

羅智強表示，上月底辯論後，網上幫蔣辯護的聲音愈來愈大，敢檢視沈的人愈來愈多，但仍不要低估洋流，蔣萬安目前最大的困境就是「不表態的支持者比較多」，最怕蔣萬安的支持者從不表態變成不投票；當對手已經到頂，最後的關鍵，取決藍營上升的速度有多快；周六下午二時的大遊行是重中之重，拜託支持者一起站出來，南北兩路大集結，展現挺蔣氣勢。

對此，沈伯洋昨諷，「安心」應該是用做的，若依照蔣過去遊行邏輯，「是不是知道大家都不安心才遊行」。

蔣萬安回應，台灣是民主自由的社會，號召民眾參加遊行，本來就是民主社會非常自然的事情，而且是民眾權利，他相信民眾的期待，就是希望讓市政持續穩健地前行，市長能讓市民安心。

綠營昨晚的戒慎恐懼之夜，除了四地候選人，還有楊双子、台灣通勤第一品牌、雞排妹鄭家純等人到場，不少民眾為沈伯洋而來，身上綁了各式各樣洋流飄帶。

沈伯洋作為首位上台嘉賓，講稿酸度滿點，稱蔣萬安應該也是大洋流船員，模仿他的飄帶、市政島，順報等策略，他前天才見老議長，昨天蔣也去見，還重提蔣不願與他加ＬＩＮＥ等，台下觀眾不時鼓掌回應。

沈伯洋又說，了解台北市鼠疫狀況，親自去田野調查，找了幾隻老鼠來問，看是不是如北市府所說已改善，結果老鼠對他說「沈委員，你不了解市政。」

戒慎恐懼會長、民進黨立委林俊憲帶領群眾高喊入會宣言：「愈接近終點，要戒慎恐懼，穩健邁向勝利，我將加入戒慎恐懼協會，我是洋流慧聚的小水滴，更承諾成為鎖緊團隊的螺絲釘，戒慎恐懼我們還在路上，穩穩走向最後勝利。」

民進黨台北市長候選人沈伯洋（左）昨天前往藍營鐵票的大安區安居市場掃街。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（左）昨天前往藍營鐵票的大安區安居市場掃街。記者黃義書／攝影

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