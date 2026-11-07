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竹縣跨黨派聯盟 質疑鄭朝方家族干政、職場霸凌及黑金疑慮
新竹縣選戰攻防升溫，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方昨被「還我乾淨竹縣聯盟」質疑家族干政、職場霸凌及黑金疑慮，但競選團隊對此無回應；國民黨近日也因輔選紀律引發議論，話題至今未歇，縣長候選人徐欣瑩競選辦公室僅低調表示「尊重黨部決議」。
「還我乾淨竹縣聯盟」由民進黨立院黨團前幕僚陳冠宇、國民黨籍黃郁雯、竹北市公所前機要秘書張益豪及民眾黨籍李心然共同發起，提出「反黑金、反霸凌、反落款、反家族干政」四大訴求，要鄭朝方公開說明。
張益豪指控，鄭朝方胞兄鄭朝瀚未具公職身分，卻涉嫌介入市政、施壓幕僚；陳冠宇要求鄭朝方宣示反黑承諾，杜絕黑道勢力介入地方政治；黃郁雯質疑鄭頻繁在公共建設題名落款，將公共資源當成個人政治宣傳；李心然則批評匿名社群攻擊監督者，造成寒蟬效應。
張益豪等人也前往竹北市長室，要求釐清外傳耗資二千二百萬至四千萬元裝潢傳聞；公所主祕陳家緯否認花二千二百萬元裝潢，強調進市長室須預約，雙方一度僵持，四人最終未能入內。對相關質疑，鄭朝方團隊及公所表示無回應。
藍營方面，國民黨新竹縣黨部三日先對議員候選人上官秋燕、峨眉鄉長候選人江寧增作出違紀決議，前天又認定議員徐瑜新涉嫌嚴重違反輔選紀律，建請黨中央撤銷黨籍。徐瑜新競總成立時，鄭朝方曾到場站台，引發黨內議論。
身兼竹縣黨部主委的縣長楊文科昨天強調，嚴明黨紀不是針對特定個人，而是經多次溝通、勸導仍有違紀情事，才依規定處理；政黨可以承受選戰挫折，卻不能失去原則與紀律。徐欣瑩競辦則表示，尊重黨部決議。
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