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鄭麗文彰化輔選 藍營：仍有差距 最後20多天要全力追趕

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／彰化報導
國民黨主席鄭麗文（左二）6日陪同彰化縣長候選人魏平政（左一）到彰化市民權市場拜票。記者劉明岩／攝影
國民黨主席鄭麗文（左二）6日陪同彰化縣長候選人魏平政（左一）到彰化市民權市場拜票。記者劉明岩／攝影

國民黨主席鄭麗文昨天陪同彰化縣長候選人魏平政到彰化市、社頭鄉拜票，支持者熱烈歡迎，還有女攤商激動落淚與鄭麗文相擁。鄭麗文看好魏平政選情，但縣黨部主委蕭景田坦言，目前與民進黨候選人陳素月仍有差距，將把握最後二十多天全力追趕。

鄭麗文昨天上午陪同魏平政、彰化市長候選人陳文賓及縣議員候選人白玉如，到民權市場周邊拜票，沿途與攤商、買菜民眾握手寒暄，一名女攤商與她握手時更激動落淚，鄭麗文隨即上前擁抱，成為掃街活動的焦點。彰化市里長聯誼會總會長吳秋仁說，彰化市至少一半里長支持魏平政、陳文賓，展現地方基層支持。

媒體詢問魏平政選情是否升溫，鄭麗文連說「有有有，當然有」，並強調魏平政聲勢已拉抬起來，對勝選很有信心。

不過，蕭景田坦言，魏平政目前與陳素月仍有差距，距投票只剩二十多天，國民黨將加緊努力、迎頭趕上。他認為，縣長選舉受到整體政經環境影響，必須拚到最後才能見分曉。

新北市副市長劉和然昨天也到社頭鄉替魏平政站台。他表示，自己是彰化子弟，接受黨主席安排回鄉協助，必定全力以赴。劉和然呼籲彰化選民站出來，並批評民進黨及新潮流派系，認為不應讓派系利益凌駕地方發展。

陳素月昨天晚間起，一連三天在溪湖鎮湖西國小旁停車場，邀請紙風車劇團演出超大型戶外客家親子劇「燈怪」，藉由親子及表演活動關懷幼童及婦女福利，今天上午則將參加與縣議員候選人張欣倩在員林南區公園舉辦的競總成立造勢大會。

2026九合一選舉

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