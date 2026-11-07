先禮後「冰」？江啟臣、何欣純同台併坐 握手後背對背互動超冷

台中選戰升溫，國民黨市長候選人江啟臣昨晚舉辦海線串聯造勢，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕與江在捷運車廂模型前導下大進場，喊話推動藍線捷運。民進黨市長候選人何欣純昨公布「欣潮洋流」看板，喊話「改變台中」。江、何昨早同台出席大里聯合行政中心工程動土典禮，兩人毗鄰而坐但互動少。

大里行政中心工程總預算十六點二億元，台中市長盧秀燕昨主持動工典禮。大里是何欣純立委選區之一，盧秀燕昨邀請何欣純等人入座，江啟臣隨後抵達，就坐在何的旁邊，江與何握手寒暄後，何與身旁議員討論大里建設，江、何互動少，還出現背對背喝水、接電話的畫面。

何欣純指出，大里聯合行政中心興建拖了很久，辜負鄉親的期待。她曾預言工程可能在選前動土，現在果然成真。開工固然是好事，但建設腳步太慢，讓大里人覺得委屈，她若當選市長，將在確保工程品質的前提下全力趕工、盡速完工。

盧秀燕表示，她兩次選市長競選總部都設在大里，對大里有深厚感情，全力投入建設，大里人口突破廿一萬人，居台中市第三大區，市府近年積極推動益民國小、成功國中地下停車場，以及立新國中、東榮立體停車場等建設。

盧指出，這項工程是市府投資金額最大的辦公廳舍，將三處老舊且分散的機關廳舍整合集中，整合區公所、戶政事務所、稅務局大屯分局及公托服務，規畫興建地下二層、地上六層現代化大樓，設置二百四十六格汽車位及四百六十格機車位，預計二○二九年四月完工。市府也不只照顧大里，霧峰區公所及太平區公所已落成啟用。

「能力比我強、頭髮比我多、鼻子也比我大。」韓國瑜昨盛讚江啟臣有國際觀，在盧秀燕的基礎上，帶動台中發展。盧秀燕聲音沙啞，喊話支持者拉票，投票給江啟臣顧台中市發展。

何欣純昨推出「欣潮洋流」新看板，搭配「改變台中，把握這一次」訴求，強調年輕世代期待城市改變，呼籲青年返鄉投票。