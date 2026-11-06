影／戒慎恐懼之夜宣讀入會宣言 沈伯洋、蘇巧慧、黃世杰、林國漳合體

民進黨台北市長候選人沈伯洋、民進黨新北市長候選人蘇巧慧、民進黨桃園市長候選人黃世杰、民進黨宜蘭縣長候選人林國漳晚上一起出席大直「沈麼啦！這慧贏！」戒慎恐懼之夜，為選戰造勢。

民進黨台北市長候選人沈伯洋進場時受到支持者熱情歡迎，隨後致詞表示他拿到麥克風都很高興，於是他幽默表示如果他當選台北市長，所有局處的問題都由他回答，讓現場響起熱烈掌聲。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧致詞時回憶第一次帶沈伯洋掃果菜市場拜票，更與沈伯洋一起重現在賓大求學時的場景，沈伯洋特意戴上女兒的髮夾，讓現場歡呼聲不斷。

最後，戒慎恐懼協會會長林俊憲帶領沈伯洋、蘇巧慧、黃世杰、林國漳與現場支持者一起宣讀「戒慎恐懼」入會宣言。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）更與民進黨台北市長候選人沈伯洋（左）一起重現在賓大求學時的場景，沈伯洋特意戴上女兒的髮夾，讓現場驚呼聲不斷。記者蘇健忠／攝影