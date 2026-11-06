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影／年輕人怒了！擠爆遼寧夜市挺蔣萬安 直呼台北市民都是高知識份子

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天晚間一到遼寧夜市，人潮不斷簇擁上前，爭相握手、合照。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今天晚間一到遼寧夜市，人潮不斷簇擁上前，爭相握手、合照。記者林佳彣／攝影

年底選戰倒數22天，力拚連任的台北市蔣萬安今天晚間近8時來到遼寧夜市掃街。人還沒到場，現場就擠滿支持者等候，蔣一現身，尖叫聲四起，許多人圍著他爭相要簽名、自拍，還有不少年輕人手綁「台北安可」飄帶，直呼已經受夠了，所以今天特地來相挺蔣市長。

蔣萬安傍晚到東區商圈走街，人氣之高，因為民眾太熱情，行程緩慢，原訂7時30分的遼寧夜市行程也延後約15分鐘抵達。他一到遼寧夜市，人潮不斷湧入，一旁工作人員擔心跌倒，還不斷說「小心小心，要拍照稍等一下」，蔣還一度停下，開啟拍照會模式，讓粉絲一次拍個夠。

接著，蔣萬安先到朱厝崙福聚宮參拜，現場送上鳳梨、白蘿蔔等好運物，更響起「鳳梨鳳梨旺旺來，選票一直來」呼聲。熱情支持者簇擁進入福聚宮，就為一睹蔣萬安的風采，凍蒜聲不絕於耳，甚至高喊「市長加油」、「萬安凍蒜」。蔣萬安結束參拜後，開始逐攤拜票，民眾紛紛上前要求合照、握手，蔣來者不拒。

家住松山區的市民陳先生今天第一次來力挺蔣萬安，「因為我們已經受夠了」，市長這4年為台北市做了很多，絕對不只有輝達、巨蛋跟鮮奶。

陳先生認為，市長不是一個說的人，台北市民都是有眼睛、都是高知識份子，大家看的是做實事、選擇會做事的人，就跟在工作一樣。「虛跟實，我們會不知道這是虛的嗎？」前3個月跟後3個月的人設，台北市民分不清楚嗎？

內湖一位年輕居民說，蔣萬安先前到內湖，自己因為加班而無法趕回去；她在網路社群看到蔣萬安今晚在遼寧夜市有活動，加上今天是周五，下班後就過來支持。

對於蔣萬安近日遭受攻擊，該位市民認為，有些事情就不符合事實，幹嘛管他？希望蔣不要太放心上，畢竟有些瘋子講的話不用太在意。她坦言心疼也沒用，但蔣要堅強，身體要先顧好比較重要，「變瘦了好多，好可憐」，並強調一定會投票力挺。

蔣萬安支持者林小姐手綁「台北安可」飄帶，在Threadsa得知蔣晚上7時30分會來到遼寧夜市，因為公司在附近，特地來現場看看。她說，自己滿喜歡蔣萬安，不管哪個候選人難免都會被攻擊，就是堅定支持他就好了，「選舉那天，選票會證明一切。」

林小姐說，她住在台北，有點可惜不是台北市民，所以向台北市民的男友拉票，「你的票可以幫我投5號。」

台北市長蔣萬安今天到遼寧夜市拜票，民眾紛紛上前要求合照、握手，蔣來者不拒。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今天到遼寧夜市拜票，民眾紛紛上前要求合照、握手，蔣來者不拒。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安今天晚間到遼寧夜市掃街，先到朱厝崙福聚宮參拜，熱情民眾簇擁入內，高喊「萬安凍蒜」。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今天晚間到遼寧夜市掃街，先到朱厝崙福聚宮參拜，熱情民眾簇擁入內，高喊「萬安凍蒜」。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安今天到遼寧夜市拜票，民眾紛紛上前要求合照、握手，蔣來者不拒。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今天到遼寧夜市拜票，民眾紛紛上前要求合照、握手，蔣來者不拒。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安今天晚間到遼寧夜市掃街。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今天晚間到遼寧夜市掃街。記者林佳彣／攝影

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