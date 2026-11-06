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藍白聯手批鄭朝方！落款署名無所不在 市長室卻像皇宮難進

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣竹北市4名跨黨派市民代表候選人今天要求開箱竹北市長室碰壁。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市4名跨黨派市民代表候選人今天要求開箱竹北市長室碰壁。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市4名跨黨派候選人今天要求開箱市長室碰壁，藍白會後接力開砲。國民黨黃郁雯批鄭朝方名字遍布公共建設，連代表會正副主席都未曾進入市長室；民眾黨李心然會後發文，質疑裝修不透明、監督反遭網路霸凌。鄭團隊及公所均表示無回應。

「還我乾淨竹縣聯盟」由民進黨立法院黨團前幕僚陳冠宇、國民黨黃郁雯、竹北市公所前機要秘書張益豪及民眾黨李心然等4名竹北市民代表候選人發起。4人今天上午舉行記者會後，隨即前往竹北市公所，要求開箱遭質疑斥資2200萬元裝修的市長辦公室，了解內部格局及經費使用情形，卻碰壁未果。

黃郁雯事後於臉書批評，鄭朝方上任3年多來，從公共建設、教師節禮品、停車費繳費單到工地圍籬，處處可見個人姓名及識別標誌，質疑公務資源過度用於個人形象包裝，卻忽略市民真正需求。

她舉例，竹北第一選區需要市場，但市場建設進度掛零，北興里集會所流標10次、東海集會所流標6次，質疑鄭朝方未重視基層建設，卻將資源投入活動與個人宣傳，「怎麼有資格來做我們13鄉鎮市的建設？」

黃郁雯也聲援前鄭朝方機要秘書張益豪，表示自己曾接獲電話，對方詢問是否認識張益豪，隨後開始批評張。她認為，張過去全力投入鄭朝方選舉，卻在任職10個月後發現問題，勇敢站出來應獲支持，而非遭到攻擊。

李心然會後則在臉書發文指出，近期多名參選人只要對公所政策提出質疑，網路便出現大量攻擊、嘲諷及人身羞辱，質疑竹北何時變成只能歌功頌德、不能接受監督的城市，呼籲停止以網路霸凌取代理性討論。

針對市長辦公室裝修爭議，李心然表示，今天前往公所要求開箱，主任秘書當場否認花費2200萬元裝修的說法，卻未同意立即開放參觀，雖稱可以預約，也始終未提供具體時間。

李心然質疑，既然公所否認相關指控，何不直接開門讓外界了解？她要求公開裝修預算、採購及實際支出明細，並安排參觀釋疑，強調市長辦公室是公共行政空間，不是私人皇宮。

黃郁雯事後於臉書批評，鄭朝方上任3年多來，從公共建設、教師節禮品、停車費繳費單到工地圍籬，處處可見個人姓名及識別標誌。圖／取自臉書
黃郁雯事後於臉書批評，鄭朝方上任3年多來，從公共建設、教師節禮品、停車費繳費單到工地圍籬，處處可見個人姓名及識別標誌。圖／取自臉書

李心然會後則在臉書發文指出，近期多名參選人只要對公所政策提出質疑，網路便出現大量攻擊、嘲諷及人身羞辱。圖／取自臉書
李心然會後則在臉書發文指出，近期多名參選人只要對公所政策提出質疑，網路便出現大量攻擊、嘲諷及人身羞辱。圖／取自臉書

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