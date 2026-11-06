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沈伯洋戒慎恐懼之夜成「酸蔣之夜」？ 最後高喊宣言：不互罵

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）晚上出席大直「沈麼啦！這慧贏！」戒慎恐懼之夜，進場時受到支持者熱情歡迎。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）晚上出席大直「沈麼啦！這慧贏！」戒慎恐懼之夜，進場時受到支持者熱情歡迎。記者蘇健忠／攝影

民進黨黨部今天在大直典華舉辦「戒慎恐舉之夜」活動，邀請不少北北宜桃候選人、樂團、KOL到場參與，民進黨市長候選人沈伯洋也到場準備一段脫口秀，眾人最後也高呼戒慎恐懼宣言，要支持者不隨挑釁起舞 、不互罵不爭論，保持歡樂與正向；不過沈講稿內容卻酸度破表，猛攻現任市長蔣萬安包含鼠患、營養午餐等缺失，更稱蔣選戰策略都在學他，「好怕一個月後他變合格市長」。

今活動現場除許多知名樂團，還有許多作家、KOL包含楊双子、台灣通勤第一品牌、雞排妹鄭家純等人到場，不少民眾為沈伯洋而來，身上綁了各式各樣洋流飄帶。

沈伯洋作為首位上台嘉賓一到場受到熱烈歡迎，從進入會場不少人就湧上前想與沈互動，沈也熱情回應並繞場舞台與民眾擊掌、比愛心，一上台感謝表示近兩萬多名報名粉絲，能抽到到場粉絲都相當幸運，希望能吸收抽到粉絲好運。

沈伯洋脫口秀講稿更是酸度滿點，更直呼蔣萬安應該也是大洋流船員，很多策略都樣模仿，還包含飄帶、市政島，順報等，昨天才見議長今天蔣就也去見議長，自嘲「好怕一個月後他也變成合格市長」，還重提蔣不願與他加Line等，台下觀眾也給予不少掌聲回應相當捧場。

「戒慎恐懼會長」、民進黨立委林俊憲帶領群眾高喊入會宣言，愈接近終點，要戒慎恐懼，穩健邁向勝利，我將加入戒慎恐懼協會，我是洋流慧聚的小水滴，更承諾成為鎖緊團隊的螺絲釘，「戒慎恐懼我們還在路上，穩穩走向最後勝利」。

沈伯洋等人也請群眾嚴守諾言，包含離終點愈近愈要穩，大家互相撫慰確保最後一段路，不出包，穩住航線不隨挑釁起舞 、不互罵不爭論，保持歡樂與正向，溫柔堅定擴散真相等。

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