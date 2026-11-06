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酸蔣萬安！沈伯洋笑稱問過老鼠 被回「沈委員你不了解市政」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）晚上出席大直「沈麼啦！這慧贏！」戒慎恐懼之夜，進場時受到支持者熱情歡迎。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）晚上出席大直「沈麼啦！這慧贏！」戒慎恐懼之夜，進場時受到支持者熱情歡迎。記者蘇健忠／攝影

九合一選戰進入最後階段，民進黨舉辦「戒慎恐懼社群之夜」，有別於傳統講政見、訴諸大團結的選舉造勢場合，民進黨四位北部縣市長候選人都以類似脫口秀方式，和現場民眾互動。

民進黨台北市長候選人沈伯洋首先登場，他的講稿多帶有嘲諷台北市長蔣萬安意味，先是稱蔣萬安應該也是「大洋流」船員，因為很多選戰策略在模仿他，包含飄帶、市政島，順報等都在模仿，連他前天去見議長，昨天蔣萬安也去見議長，「好怕蔣萬安這樣學下去，一個月後也變成合格市長」。

沈伯洋也說，他為了了解台北市鼠疫狀況，親自去田野調查，找了幾隻老鼠來問，看不是如北市府所說已改善，結果老鼠對他說「沈委員，你不了解市政。」沈又指出，如果他是老鼠，知道台北市只有三顆藍莓和二公克香鬆，他會趕快逃離台北市。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧表示，台北市長一開始確定提名時，她接到很多電話，叫她要和沈伯洋保持距離，不要和那隻「黑熊」走太近，不然會很黑；結果現在講那些話的人，現在反而又打電話問「有沒有洋流飄帶？」顯示大家一開始都都低估了她和沈伯洋從大學就認識、廿年的感情和決心。

蘇巧慧指出，她的艦隊從一開始落後對手，到現在選情已經領先對手的艦隊半個船身，現在唯一的目標就是率先到達終點「二〇二六、洋流慧聚」。

民進黨桃園市長候選人黃世杰表示，桃園市民都知道，桃園有「幽靈公車」，特色就是永遠等不到，現在從桃園市區前往高鐵桃園站，部分桃園區民眾甚至會選擇，先搭火車到新北市的板橋火車站，再轉乘高鐵回桃園高鐵，相當不合理；他要重新布局公車路線，和幽靈公車說再見。

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳表示，雪隧會塞車，他要打造「宜路順暢」，以後到宜蘭不一定要開車，他將改善宜蘭的五大轉運站做好接駁系統，讓民眾到宜蘭後，可以有好的接駁。

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