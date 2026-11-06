韓國瑜力挺江啟臣有國際觀、有拚勁、濃烈愛心：這是我們要的台中市長

國民黨台中市長候選人江啟臣今晚在台中沙鹿區辦「海線串聯！團結向前！造勢活動」，立法院長韓國瑜到場力挺說，江啟臣副院長不光有國際觀，有拚勁，還有非常濃烈的愛心，這是我們要的台中市長。

韓國瑜致詞表示，東南西北中、幸福在台中。台中要啟程、市長江啟臣。他說台中有全台最好的條件，彰化、雲林、苗栗、南投都是以台中為生活圈。台中機場一年300萬人要衝到1000萬人，台中要是有大機場，未來一年600萬人進出，這是不得了，台中機場就可以停波音747。

他說過去3年自己和江啟臣在立法院配合得很好，他和江啟臣在立法院三大工作，江啟臣主持院會，坐到主席台主持院會代表台中非常帥氣，朝野協商，國會外交，只要江啟臣出面，外賓都心滿意足，英文好介紹台灣民主自由。韓國瑜說，江啟臣人比他年輕、頭髮比他多、鼻子比他大，能力比他好。

韓國瑜表示，台中市長一定要有驚人扎根，市長要有愛心，他要出國考察，江啟臣到機場送他一瓶維他命，他對江啟臣真的有信心。他說台中精密工業、無人機、機器人都會落腳台中。任何縣市長、立委，眼睛不能只看股票上市公司，每天只看台積電，父母官應該要照顧弱勢族群。

他呼籲未來要衝刺台中、照顧弱勢。公平、正義、有溫暖的社會，要有愛心的市長。他呼籲台中鄉親，這是一個最好的機會。在盧秀燕市長的基礎之上，一起團結衝刺中台灣最亮的一顆珍珠，票投江啟臣，台中啟程。