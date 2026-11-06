竹北市長室變了？前市長開門迎客 陳冠宇批現今淪鄭朝方私人會所

「還我乾淨竹縣聯盟」今天要求開箱竹北市長室碰壁，發起人陳冠宇會後發文，對比前市長何淦銘任內辦公室敞開、現任市長鄭朝方卻採預約制，質疑市長室淪私人會所；前機要秘書張益豪也感嘆，時隔3年多重返公所，昔日投入市政的期待已變調。鄭團隊及公所均表示無回應。

「還我乾淨竹縣聯盟」由陳冠宇、國民黨黃郁雯、民眾黨李心然及張益豪等4名竹北市民代表候選人組成，今天上午召開記者會後，隨即前往竹北市公所，要求了解遭質疑斥資2200萬元裝修的市長辦公室，卻未能如願。

陳冠宇事後在臉書以「千萬市長室成私人包廂，主秘小弟緊守大門」為題發文，表示聯盟原希望透過突擊開箱，避免市長室事先更動或戒備，因此先向竹北市民代表會尋求協助，並在正副主席協助下，與公所主任秘書陳家緯見面。

陳冠宇指出，陳家緯當場否認市長室花費2200萬元裝修，並強調參觀必須預約，但面對聯盟成員要求立即預約、開放媒體拍攝，卻未給出具體安排，質疑公所刻意阻擋外界了解市長辦公空間。

陳冠宇回憶，過去擔任市民代表時，前市長何淦銘的辦公室大門經常敞開，民代、里長及民眾都能輕易進入反映問題，讓市政貼近基層；如今鄭朝方任內卻採預約制，外頭還有多名公務人員戒備，讓他感嘆竹北市公所彷彿成了「鄭家的私人招待會所」。

他更質疑，市長辦公室內設有睡覺、盥洗設備及私人收藏櫃位，呼籲鄭朝方公開說明裝修內容與經費，並諷刺既然必須預約，市民不妨組團參觀，請導遊帶小旗子進出。

曾任鄭朝方機要秘書的張益豪也在臉書發文，回憶2022年12月25日鄭朝方就任市長當天，自己同步接獲人事派令，當時滿懷期待投入市政，卻逐漸發現鄭朝方更重視活動舞台、演出卡司與聲光效果。

張益豪強調，自己與鄭朝方並無私人恩怨，當初即使市長多次慰留，仍因無法接受家人介入市政而辭職。他直言，竹北市民投票選出的是鄭朝方，不是授權其家人干政，希望公開親身經歷，讓市民了解市政運作的另一面。

前機要秘書張益豪也感嘆，時隔3年多重返公所，昔日投入市政的期待已變調。圖／取自臉書