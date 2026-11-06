影／江啟臣砲轟行政院不領情…籲團結力拚勝選 爭取65歲以上老人健保

國民黨台中市長候選人江啟臣今天晚間出席海線串聯！團結向前！造勢活動，現場氣氛熱烈。他在致詞時針對國會運作及中央與地方的互動提出批評，直言行政院「不領情就是不領情」，並強調為了維護國會尊嚴與國家未來發展，團隊付出了極大的心力與努力。

江啟臣指出，面對未來的選戰與各項挑戰，勝利絕對不是靠運氣，而是要靠全體黨公職與支持者的「團結、分工、合作與努力」。他呼籲鄉親集中選票，展現團結的力量，打贏這場選戰。

除了強調團隊合作，江啟臣也關心地方長者福利，明確提出要爭取65歲以上老人健保補助等政策，並高喊「人民最大」，強調要透過選票展現民意。他呼籲鄉親擔任他最強的後盾，讓在地優秀的基層里長及民意代表全壘打，共同為台中的未來打拼，爭取更多幸福與發展空間。