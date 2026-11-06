影／高呼「幸福在台中」 韓國瑜力挺江啟臣競選台中市長

台中市長選舉造勢活動現場氣氛熱烈，立法院長韓國瑜出席在沙鹿區舉行的【海線串聯！團結向前！造勢活動】，大力推薦立法院副院長江啟臣競選台中市長。現場包括台中市長盧秀燕、多位在地立委、里長及基層民意代表齊聚一堂，展現強大團結氣勢。

韓國瑜在致詞時盛讚江啟臣不僅學經歷俱佳、具備國際觀，在國會外交與主持議事上表現有規有矩、深受外賓肯定，更是一位兼具細心與愛心的政治人物。韓國瑜幽默表示：「江副院長比我年輕、學歷高、能力強，是台中人的驕傲與靠山！」

談到台中的未來發展，韓國瑜與盧秀燕皆強調區域治理與交通建設的重要性。江啟臣也提出願景，指出台中清泉崗機場未來若能將跑道自目前的3660公尺延長400公尺至4000公尺，便能起降波音777等大型客機，將能帶動中彰投苗等600萬人口的生活圈，全面提升台中的國際競爭力。

韓國瑜高喊「東南西北中，幸福在台中」，呼籲選民在倒數階段全力支持江啟臣，讓台中起飛、迎接國際化的大未來。