江啟臣海線大集結 「搖旗妹」太嗨旗子飛出去

國民黨台中市長候選人江啟臣今晚在沙鹿運十九球場舉辦「海線串聯！團結向前！」造勢大會，現場旗海飄揚、加油聲不斷，支持者熱情應援。其中，一名綁著馬尾、身穿白上衣的年輕女孩揮舞競選旗幟格外賣力，沒想到揮得太投入，手中旗子竟突然脫手飛了出去。女孩先是一愣，隨即笑著跑上前撿回旗子，繼續熱情揮舞，逗趣畫面被民眾拍下，成為晚會最吸睛的意外插曲。

這場造勢晚會晚間6點展開暖場，隨著台中市議會副議長顏莉敏登台致詞，以及江啟臣進場，現場氣氛逐漸升溫。立委顏寬恒、黃健豪等藍營人士也到場力挺，台上貴賓接力宣講，台下支持者揮舞旗幟、高喊凍蒜，展現海線團結氣勢。

觀眾席上一名綁著馬尾的年輕女孩格外投入，她站在走道旁，隨著台上節奏用力揮動手中的小旗子，身體也跟著音樂擺動，整個人沈浸在應援氣氛中。沒想到一個揮動太過用力，旗子突然脫手飛出，讓她當場愣了一下，隨即笑著小跑步上前撿回，彷彿什麼事也沒發生，繼續投入應援。

這段「旗子都要飛走了」的小插曲，被一旁民眾拍下，女孩自然又可愛的反應，讓現場增添不少歡樂氣氛，也讓她意外成為造勢晚會的另類主角。

江啟臣陣營表示，海線鄉親的熱情與支持是前進的最大動力，今晚不同世代、各年齡層支持者站出來相挺，展現團結勝選的決心，未來將持續凝聚全台中各區力量，為市民拚出更好的發展。