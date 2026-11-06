人造洋流怎來的？鄭麗文讚藍軍「不靠人設」 嗆：綠營藏預算養網軍

國民黨主席鄭麗文今到台中西屯輔選時，大讚同黨的中彰投女首長都非常傑出，國民黨執政品質保證，推出的候選人不靠人設、更不靠網軍，靠的是國民黨執政金字招牌，這就是底氣。鄭還質疑，民進黨藏預算養網軍，不然「人造洋流」如何來的？

鄭麗文今下午3時30分，到台中西屯區為同黨的台中市長候選人江啟臣、西屯區市議員黃馨慧、楊大鋐、張廖乃綸等3人，以及在地里長助選。

鄭麗文指出，今早她到彰化輔選，緊接著來到台中，一整天都在中台灣，國民黨現任中彰投3名女市長表現非常傑出，國民黨執政才是品質保證，推出的台中候選人江啟臣，彰化縣長候選人魏平政，以及尋求連任南投市長許淑華都是靠著國民黨執政的金字招牌，這就是國民黨的底氣。

鄭麗文強調，我們不靠人設，不靠花言巧語，不是靠包裝，更不靠網軍，那是禁不起考驗的，我們是透過真正執政成績說話。

鄭麗文痛批，民進黨動用國家機器，製造恐怖的氣氛、寒蟬的效應。現在國民黨要選舉不知道要怎麼選，發便當算不算賄選？選舉選到這樣真的太悲哀了！

鄭麗文質疑，民進黨中央執政超過十年了，沒有政績、沒有牛肉，搞得烏煙瘴氣、雞犬不寧。所以選舉到了怎麼辦？就用這種方法，讓國民黨動彈不得，然後民進黨愛怎麼選怎麼選，錢要怎麼花都可以花，甚至於編預算每個部會統統都藏了預算在養網軍。不然「人造洋流」是怎麼來的？

鄭麗文呼籲，面對這場不公平戰爭，拜託千萬不能夠讓民進黨得逞，所以一定要團結，出來投票，每一票都不能少。

國民黨主席鄭麗文今天下午赴台中市西屯區輔選。記者趙容萱／攝影