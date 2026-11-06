藍白推老農津貼加碼到1.5萬元 劉建國：勿以選舉操作重踏老福法覆轍

立法院今天藍白兩黨三讀通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正案，將老農津貼提高至每月15000元。民進黨立委也是雲林縣長候選人劉建國批評，藍白倉促修法版本反覆變動，更不該因選舉考量操作民生法案，照顧農民責無旁貸，但老農津貼事關社會福利，應要詳加討論，免得過去「老福法」急就章的後果再上演。

劉建國表示，照顧農民讓老農過得更好生活，是不分黨派的共識，但在野版本反覆變動，有1.2萬也有1.5萬版本，豈能未經充分討論就倉促表決，此次通過的版本是否會排擠到農業部其他的預算，否會再重新上演「老人福利法」修正案，遺漏保障弱勢族群條款的缺憾，倉促修法絕不是立委該有的作為。

劉建國強調，執政黨針對老農津貼檢討從4年縮短至2年，且也都會密切注意物價變動，朝正向穩健步調去處理，反觀藍白提案未經實質討論，就強行逕付三讀，突如其來造成翻倍的經費支出，不但可能影響農業部發展，恐怕會造成其他八大社福津貼族群的相對剝奪感與階級矛盾，民生法案不應淪為選舉操作的工具，所以才必須要詳加討論，讓法案施行更週延，真正落實照顧農民。

至於老人福利法修法政院不副署。劉建國表示，他支持行政院的把關，針對65歲以上長者免繳健保費，若貿然推動可能會造成預算排擠與窒礙難行的問題，當然政院應有緩衝空間。

他強調，目前全台已有多個縣市以自身財源開辦長者健保補助，其實地方政府財源若許可，原本就可以自辦，但在野黨一面在地方宣稱已編列預算，一面又在中央修法強逼中央買單，此舉形同「誇口要請客，最後卻叫別人買單」，呼籲在野黨回歸理性審查，尊重國家財政紀律與預算整體平衡。