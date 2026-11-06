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國民黨開鍘了！孔垂崢違紀參選山地原住民選區 決議開除黨籍

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市第八選區山地原住民市議員候選人孔垂崢違紀參選，遭國民黨台北市黨部開除黨籍。圖／取自孔垂崢臉書
台北市第八選區山地原住民市議員候選人孔垂崢違紀參選，遭國民黨台北市黨部開除黨籍。圖／取自孔垂崢臉書

國民黨台北市黨部於10月16日召開考紀委員會會議，針對台北市第八選區山地原住民市議員候選人孔垂崢違紀參選，秉持維護黨內選舉紀律及提名制度原則，決議予以開除黨籍處分。

北市黨部指出，台北市大安區黨員孔垂崢，未參與黨內領表登記程序，亦未經黨部核准，即逕自向台北市選舉委員會登記參選第八選區山地原住民市議員選舉，該選區已提名李傅鈺婷參選，孔垂崢行為已違反選舉提名相關規定及黨員應遵守的紀律。

北市黨部指出，考紀委員會依據」中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」第十五條，以及「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」第二十六條規定審議，認定其未獲本黨提名及未經核准逕自參選之行為，違反本黨相關規範，

台北市黨部強調，黨內提名制度是政黨民主運作的重要機制，所有黨員均應遵守黨章及相關選舉規範，尊重黨內提名程序與決議。任何黨員均不得任意違反黨紀，破壞黨內制度及選舉秩序。持續落實黨紀規範，維護黨的組織紀律與制度運作。

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