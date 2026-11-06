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辯論後真的不一樣？李眉蓁曝柯志恩人氣變化：合照民眾變多了

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國民黨高雄市議員候選人李眉蓁（右一）今天陪同高雄市長候選人柯志恩（右二）在左營果貿社區掃街，感受人氣增加。圖／李眉蓁提供
國民黨高雄市議員候選人李眉蓁（右一）今天陪同高雄市長候選人柯志恩（右二）在左營果貿社區掃街，感受人氣增加。圖／李眉蓁提供

高雄市長選戰辯論會後藍營基層是否出現升溫跡象？國民黨高雄市議員李眉蓁今天透露，日前陪同高雄市長候選人柯志恩跑行程，活動結束後一路有十多名民眾主動要求合照，與辯論前的感受明顯不同，連自己站路口拜票時，民眾喊加油的聲音也變多。她直言，「辯論之後真的改變很多」，認為辯論帶來的加分效果相當明顯。

李眉蓁表示，她陪柯志恩參加演唱會相關活動，結束準備離場時，沿途不斷有民眾主動上前要求合照，讓她感受到辯論前後，民眾對柯志恩的互動確實有所不同。她觀察，部分選民平常不一定會公開表態，但心中可能早有支持對象，看到柯志恩本人時，便會主動上前拍照、打招呼，這些第一線互動都是選情變化的觀察指標。

至於柯志恩的選情是否能帶動議員候選人，李眉蓁認為母雞帶小雞的效應相當重要，「如果母雞的選情變好的話，小雞的選情當然也會變好」。她也透露，近期自己站路口拜票，感受到民眾加油打氣的聲音增加，認為這次辯論後的正面效應相當明顯。

此外，柯志恩昨晚推出台語競選主題曲《我們都在》，臉書觀看次數今天已突破30萬。李眉蓁表示，自己看過MV，認為台語歌曲更容易引起在地民眾的情感共鳴。今天兩人在左營果貿社區掃街前一起吃早餐，柯志恩也主動聊起這首歌，希望透過台語歌曲拉近與高雄選民的距離，讓民眾聽到旋律就能聯想到她，進一步凝聚支持與鼓勵。

國民黨高雄市議員候選人李眉蓁（左）認為高雄市長選戰辯論會後藍營基層逐漸升溫，感受人氣增加。圖／李眉蓁提供
國民黨高雄市議員候選人李眉蓁（左）認為高雄市長選戰辯論會後藍營基層逐漸升溫，感受人氣增加。圖／李眉蓁提供

國民黨高雄市議員候選人李眉蓁（右）今天陪同高雄市長候選人柯志恩（左）在左營果貿社區掃街一起吃早餐，感受人氣增加。圖／李眉蓁提供
國民黨高雄市議員候選人李眉蓁（右）今天陪同高雄市長候選人柯志恩（左）在左營果貿社區掃街一起吃早餐，感受人氣增加。圖／李眉蓁提供

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