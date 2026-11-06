禿子、燕子、大鼻子！江啟臣台中海線造勢 2萬人簇擁推捷運車廂模型進場

國民黨台中市長候選人江啟臣今晚在台中沙鹿區辦「海線串聯！團結向前！造勢活動」，一節象徵台中捷運藍線車廂模型前導，捷運鳴笛聲沿途不斷鳴叫，江啟臣和立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕一起大進場，在支持者簇擁下進場，受到熱烈迎接，現場民眾對江啟臣高喊市長好。

江啟臣致詞問大家，「有沒有看到我們的捷運藍線？我們一起來推藍線好不好？」他感謝所有海線鄉親今晚團結支持，他感動大家的熱情加油打氣，先深深鞠躬，他說選舉剩三周，一定要贏，大家的權利一起拚，要贏台中的未來。

江啟臣說，行政院長對立法院三讀通過老人健保補助案又不副署，十一月二十八的選舉如果沒贏，台中就沒有補助，八年前台中市長盧秀燕贏才恢復老人健保補助。剛剛聽到行政院長再度不副署立法院三讀通過的法案，六十五歲以上老人健保補助，本希望全台灣都有，立法院通過了，行政院說不要，

他說大家的選票很重要，牽涉大台中發展，過去八年台中市進步大家看得到，今晚大家將捷運推進來，海線要經過沙鹿和梧棲，現已開工，大家努力完工，大肚和美橋等二十年，盧市長幫大家完工，這樣的承諾盧市長做到了，這就是說到做到，八年前盧秀燕選市長對抗空汙，現在中火燃煤機組要拆第一組，還不夠，減媒時程不能等，拆煤時間不能有空窗，不能讓大家用肺發電，他會繼續監督。

江啟臣表示，未來捷運橘線要到清水和高美濕地，整條捷運串起來，有雙港的海線發展無線。甲安埔最漂亮的海岸，大安媽祖文化園區媽祖雕像已完工，就在大安，要讓全世界看到媽祖文化，地方建設甲埔大道已通，未來繼續延伸；前幾天開工的道卡斯園區，將打造新園區，謝謝盧市長開工，他來完工，這就是對海線的承諾，他說到做到，台中準備好了，他也準備好了，未來台中黃金十年現在開始，要進步轉型，走向世界，接軌世界，升級城市和產業，不只製造機械，還要製成機器人，發展會展經濟，海線雙港擴大，從現在三百萬人次邁向一千萬人次。

他說台中空港和海港距離近，未來海線更關鍵。要成為一座勇敢有韌性的城市，包括對抗天災，台中市不只要大，還要勇和韌性。這些願望和政策靠大家支持，今天燕子和禿子在這裡，還有大鼻子，代表福氣，眼前這場戰役不是靠運氣，靠團結分工和努力，打贏這場選戰。一定要贏，不讓別人看不起，爭取六十五歲以上老人健保補助，用選票讓他們知道人民最大。

江啟臣說立法院長最近很辛苦，九件通過沒有副署，為發揮監督力量，但是行政院不領情，請大家給韓國瑜院長鼓勵。他要當大家的靠山。立委顏寬恒、楊瓊瓔、黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋和與王育敏等人到場。顏寛恒呼籲大家不要聽信網路假新聞，要讓江啟臣當選，議員和里長都全疊打。楊瓊瓔表示，大家要團結將江啟臣送進台中市政府。

江啟臣等人今晚以氣勢磅礡的大進場方式登場，現場氣氛瞬間沸騰。江啟臣特別將台中捷運藍線模型推進會場，沿途揮舞旗幟、飄帶，與支持者熱情互動，整個進場過程長達約二十分鐘，沿途歡呼聲、加油聲此起彼落，將現場氣氛推向高潮。江啟臣更以捷運藍線作為全場主軸，強調重大交通建設對台中未來發展的重要性，透過具體政見展現推動建設的決心，也讓捷運藍線成為這場造勢活動最醒目的焦點。