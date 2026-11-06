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盧秀燕啞嗓挺江啟臣 號召選民問民進黨：為何反對提高老農津貼？

聯合報／ 記者游振昇陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕轟民進黨反對老人健保補助、調高老農津貼，不照顧社會弱勢。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕轟民進黨反對老人健保補助、調高老農津貼，不照顧社會弱勢。記者陳秋雲／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣今天舉辦造勢活動，台中市長盧秀燕到場站台，儘管聲音沙啞，仍賣力向支持者喊話。盧秀燕指出，今天有兩條大新聞，一是民進黨反對65歲以上老人健保補助，二是反對提高老農津貼，呼籲民眾從明天開始，遇到民進黨市長候選人、議員候選人，就要問清楚：「為什麼你們不同意？為什麼不敢投贊成票？」

盧秀燕表示，台中市推動65歲以上老人健保補助，每年要花40億元，她主政8年，累計投入超過300億元，而且都是台中市政府自己的錢。她說，這項政策不是每個縣市都有，台中市願意照顧長輩，讓老人不用自己負擔每月800多元、一年近萬元的健保費，也減輕子女負擔。

盧秀燕指出，國民黨立法院黨團提出老人健保補助相關提案，在立法院推動全國實施，但民進黨行政院反對，民進黨立委也跟著反對。「因為他的政黨反對，因為行政院反對，立委就反對。」

她質疑，民進黨候選人如果當選，是否也要像前任市長林佳龍一樣，把老人健保補助取消？呼籲選民不要只聽候選人開支票，要看他們實際怎麼做。

盧秀燕接著說，今天還有一條大新聞，就是國民黨團提出調高老農津貼的法案及預算，希望將目前約8100元的老農津貼，隨物價調整提高至1萬5000元，但民進黨也反對。

她向現場農民、漁民喊話：「明天問民進黨的市長候選人，為什麼你的政黨反對提高老農津貼？為什麼不支持照顧我們農民、漁民？」她強調，農民、漁民是相對弱勢的族群，選舉時政黨都會說要照顧大家，但選民不能被騙，手中還有一張選票，可以展現人民的力量。

盧秀燕最後向支持者喊話，距離投票日只剩3個星期，希望大家成為江啟臣的靠山，讓江啟臣當選後，也成為長輩的靠山，延續老人健保補助政策。

她說，今晚現場來了兩、三萬人，但江啟臣要當選，目標必須超過60萬票，「所以一個人要有3張票」，呼籲支持者從現在開始積極拉票。

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