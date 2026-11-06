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東區商圈掃街遇「洋流」 蔣萬安展現大氣：我們都希望讓台北更好

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午參加東區周年慶啟動儀式，接著前往東區商圈走街。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安下午參加東區周年慶啟動儀式，接著前往東區商圈走街。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安下午參加東區周年慶啟動儀式，接著前往東區商圈走街，有店家擺著「洋流」標語，蔣萬安仍爭取跟對方握手；蔣萬安也遇上女性粉絲，送上一大束鮮花，表達支持，因民眾太熱情，走街行程緩慢，原本下一場的遼寧夜市拜票也延後。

蔣萬安下午參加「2026東區周年慶」串聯超過140家在地商圈店家及知名百貨、餐飲業者，共同推出「消費滿額抽大獎」活動。蔣萬安在活動結束後，從頂好廣場開始在東區商圈走街，向攤商拜票、爭取支持，太太石舫亘晚間則在景美夜市拜票，兩人分進合擊。

蔣萬安先頂好廣場向攤商拜票，也轉向忠孝東路騎樓和巷內的店家，除了支持者喊「凍蒜」，吸引不少逛街民眾、上班族和粉領族上前合影，拿出隨身物品給蔣萬安簽名，現場擠得水泄不通，蔣萬安一度走不出來。

蔣萬安掃街時，有商家店內擺放「洋流」標語，蔣萬安仍進去向店家致意。事後店家在Threads發文：蔣萬安市長蒞臨，大家一起展現民主的風範超級棒，「可惜我已經有喜歡的人了」；蔣萬安大氣也親自留言「謝謝你，無論喜歡誰，我們都希望讓台北更好」台北市的每一位都是一家人。

蔣萬安競總總幹事徐巧芯也去留言，「謝謝您給予的尊重與禮貌」非常感動，「不過呢，雖然知道您心有所屬，當然還是要繼續努力爭取您的支持喔。」

台北市長蔣萬安下午參加東區周年慶啟動儀式，接著前往東區商圈走街，熱情民眾送上鮮花。圖／取自蔣萬安競總共訊畫面。
台北市長蔣萬安下午參加東區周年慶啟動儀式，接著前往東區商圈走街，熱情民眾送上鮮花。圖／取自蔣萬安競總共訊畫面。

台北市長蔣萬安下午在東區商圈掃街，有店家擺著「洋流」標語，蔣萬安仍爭取跟對方握手，事後也上Threads留言。 圖／取自Threads截圖
台北市長蔣萬安下午在東區商圈掃街，有店家擺著「洋流」標語，蔣萬安仍爭取跟對方握手，事後也上Threads留言。 圖／取自Threads截圖

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