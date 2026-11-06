快訊

科技股狂瀉…亞洲富豪財富大失血180億美元 這3人卻不減反增

藏身凹槽曝光！張俊傑疑躲漁網下避安檢 層層漁網難看穿

500小趴踢2026首日 名店齊聚破萬人次湧入

聽新聞
0:00 / 0:00

老農津貼加碼1.5萬元 陳素月質疑沒財源、排擠農業建設與補助

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
對於農津貼調高方案，民進黨彰化縣長候選人陳素月支持政院版1萬元。聯合報系資料照
對於農津貼調高方案，民進黨彰化縣長候選人陳素月支持政院版1萬元。聯合報系資料照

立法院今天三讀通過「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文，將老農津貼提高至每月1萬5000元，民進黨彰化縣長候選人、立委陳素月質疑，加碼不能只喊數字，還要提出穩定財源，否則恐排擠農業建設及其他農民補助，甚至影響原訂農曆年前補發的1萬1340元差額。

陳素月指出，彰化是農業大縣，許多農民長輩一輩子辛勤耕耘，沒有固定薪資，收入還要承受產銷及市場波動，政府有責任提供穩定的老年生活保障。依行政院提出的修法版本，將老農津貼由每月8110元提高至1萬元，預計全台超過53萬名老農受惠。

不過，在綠營立委全數缺席下，立法院今天下午三讀通過藍營提案，將老農津貼每月提高到1萬5000元，陳素月表示，依農業部明年度預算，農業部主管歲出1986.73億元，其中義務支出953.84億元，行政院提高至1萬元的版本，老農津貼就編列538.32億元，已占義務支出的56%。若再提高至1萬5000元，每年將增加約320億元支出，恐排擠農田水利灌溉、農路修繕及其他農民輔導、產銷補助經費。

陳素月表示，行政院已編列64.5億元追加預算送立法院審議，若改採1萬5000元版本，現有預算恐不足，年底前也難以完成第二次追加，原訂農曆年前補發差額的計畫可能受到影響。

陳素月認為，照顧農民有很多種方式，津貼保障是其中一項，但長輩要的是看得到、拿得到、政府長久發得出來的依靠。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 彰化縣選舉 老農津貼 陳素月

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

老農津貼加碼三讀每月1.5萬元 農業部：多320億元預算恐增財政負擔

立院三讀老農津貼加碼至1.5萬 民進黨團：照顧老農也要看財源

老農津貼加碼三讀 每月1.5萬元、溯及7月1日生效

老農津貼加碼至1.5萬元三讀 行政院指違法違憲

相關新聞

東區商圈掃街遇「洋流」 蔣萬安展現大氣：我們都希望讓台北更好

台北市長蔣萬安下午參加東區周年慶啟動儀式，接著前往東區商圈走街，有店家擺著「洋流」標語，蔣萬安仍爭取跟對方握手；蔣萬安也遇上女性粉絲，送上一大束鮮花，表達支持，因民眾太熱情，走街行程緩慢，原本下一場的遼寧夜市拜票也延後。

不打夫人牌怕被貼標籤？沈伯洋稱自己就是黑熊最大標章

選舉進入倒數，拜票緊鑼密鼓展開，藍營如台北市長蔣萬安、立法院副院長江啟臣、新北市長候選人李四川等人都打出夫人牌，而民進黨台北市長候選人沈伯洋近日也被關心會不會請夫人幫忙，不過沈皆語帶保留，遭藍營質疑是怕再被貼上黑熊學院標籤，沈被問到指著自己稱，「黑熊最大的標章在這裡不用誤會，」是為保護老婆小孩才這樣安排。

北市選情緊繃 羅智強號召1114遊行挺蔣萬安

民進黨台北市長候選人沈伯洋挾「洋流」來勢洶洶，挑戰爭取連任的台北市長蔣萬安。蔣萬安競辦總幹事、國民黨立委羅智強今早接受「千秋萬事」專訪，表示蔣萬安起步較慢，颱風救災和辯論會後，雖然聲勢急起直追，目前仍是「五五波」，情況非常兇險，號召支持者11月14日參加「安心大遊行」，一起站出來挺蔣萬安。

禿子、燕子、大鼻子！江啟臣台中海線造勢 2萬人簇擁推捷運車廂模型進場

國民黨台中市長候選人江啟臣今晚在台中沙鹿區辦「海線串聯！團結向前！造勢活動」，一節象徵台中捷運藍線車廂模型前導，捷運鳴笛聲沿途不斷鳴叫，江啟臣和立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕一起大進場，在支持者簇擁下進場，受到熱烈迎接，現場民眾對江啟臣高喊市長好。

蔣萬安下周辦「安心大遊行」 沈伯洋諷：知道市民不安心才辦？

台北市長蔣萬安昨宣布將舉辦「安心向前行」遊行，將邀請民眾黨主席黃國昌，更有望與前市長柯文哲同台，搶攻白營選票。民進黨台北市長候選人沈伯洋表示，能合體都很不錯，但「安心」應該是用做的，諷刺若依照蔣過去遊行邏輯，「是不是知道大家都不安心才遊行」。

投資爆爭議…查蘇家索資碰壁 藍轟「財政布」

藍白指控民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純任職「曠世智能」期間，獲國發基金投資，有利益迴避問題。藍委昨再批，財政部迄今未提供資料給審計部來監督，是「財政布」、太囂張。國庫署署長陳柏誠昨在立法院表示，是資料範圍龐大，還要向公股銀行索資，需要更多作業時間，財政部今天就會把報告交給審計部。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。