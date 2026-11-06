老農津貼加碼1.5萬元 陳素月質疑沒財源、排擠農業建設與補助

立法院今天三讀通過「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文，將老農津貼提高至每月1萬5000元，民進黨彰化縣長候選人、立委陳素月質疑，加碼不能只喊數字，還要提出穩定財源，否則恐排擠農業建設及其他農民補助，甚至影響原訂農曆年前補發的1萬1340元差額。

陳素月指出，彰化是農業大縣，許多農民長輩一輩子辛勤耕耘，沒有固定薪資，收入還要承受產銷及市場波動，政府有責任提供穩定的老年生活保障。依行政院提出的修法版本，將老農津貼由每月8110元提高至1萬元，預計全台超過53萬名老農受惠。

不過，在綠營立委全數缺席下，立法院今天下午三讀通過藍營提案，將老農津貼每月提高到1萬5000元，陳素月表示，依農業部明年度預算，農業部主管歲出1986.73億元，其中義務支出953.84億元，行政院提高至1萬元的版本，老農津貼就編列538.32億元，已占義務支出的56%。若再提高至1萬5000元，每年將增加約320億元支出，恐排擠農田水利灌溉、農路修繕及其他農民輔導、產銷補助經費。

陳素月表示，行政院已編列64.5億元追加預算送立法院審議，若改採1萬5000元版本，現有預算恐不足，年底前也難以完成第二次追加，原訂農曆年前補發差額的計畫可能受到影響。

陳素月認為，照顧農民有很多種方式，津貼保障是其中一項，但長輩要的是看得到、拿得到、政府長久發得出來的依靠。