快訊

科技股狂瀉…亞洲富豪財富大失血180億美元 這3人卻不減反增

藏身凹槽曝光！張俊傑疑躲漁網下避安檢 層層漁網難看穿

500小趴踢2026首日 名店齊聚破萬人次湧入

聽新聞
0:00 / 0:00

謝龍介助陣江啟臣 藍委跳「九字舞」力挺發2萬、打皮蛇、卡好用

聯合報／ 記者游振昇陳秋雲／台中即時報導
立委謝龍介為江啟程站台。記者陳秋雲／攝影
立委謝龍介為江啟程站台。記者陳秋雲／攝影

台中市長選戰進入衝刺階段，國民黨台中市長候選人江啟臣今天在沙鹿舉行「海線串聯」大造勢。台中市立委楊瓊瓔顏寬恒、黃健豪、廖偉翔羅廷瑋，今天與台南市立委謝龍介合體站台，跨縣市力挺江啟臣。立委們不僅大跳「九字舞」，還以江啟臣主打的「發2萬、打皮蛇、卡好用」三大政見向選民喊話，營造團結氣勢。

謝龍介今天在台中助選時，火力全開，先以普發現金2萬元政見為主軸，批評民進黨政府不願將超徵稅收還給人民。他指出，過去3年稅收大超徵，去年已普發1萬元，今年超徵規模是去年的兩倍，人民有權拿回自己的錢，呼籲選民支持國民黨提出的普發2萬元主張，並以選票支持江啟臣。

謝龍介也將話題拉回台南，痛批台南農地遭違法回填、汙染問題，質疑地方政府把關不力，甚至擔憂水庫水質及農產品是否受到重金屬污染。他藉此對比台中環境，呼籲台中選民珍惜盧秀燕執政8年打造的城市環境，不要讓台中步上台南後塵，強調江啟臣值得接棒守護台中。

謝龍介盛讚盧秀燕8年來將台中照顧得漂亮，江啟臣無論做人做事、視野及立法院表現都相當優秀，認為台中這座一流城市，應該選出一流市長，呼籲支持者集中選票，支持3號江啟臣。

現場立委們也以舞蹈方式炒熱氣氛，跳起「九字舞」，將江啟臣「發2萬、打皮蛇、卡好用」的政見化為選戰口號，透過趣味動作加深選民印象，展現藍營跨縣市聯合作戰、全力拉抬江啟臣的氣勢。

台中市國民黨籍立委大跳九字舞。記者陳秋雲／攝影
台中市國民黨籍立委大跳九字舞。記者陳秋雲／攝影

2026九合一選舉

江啟臣 謝龍介 顏寬恒 2026九合一選舉 台中市選舉 楊瓊瓔 羅廷瑋 廖偉翔

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中農漁會龍頭齊站台 江啟臣獲力挺參選台中市長

藍台中海線造勢韓國瑜、盧秀燕都到 鄭麗文缺席？江啟臣競辦說話了

鄭麗文赴台中輔選市議員 喊話團結挺江啟臣無縫接軌

大咖助陣…中市綠找小英助攻 藍邀韓流

相關新聞

東區商圈掃街遇「洋流」 蔣萬安展現大氣：我們都希望讓台北更好

台北市長蔣萬安下午參加東區周年慶啟動儀式，接著前往東區商圈走街，有店家擺著「洋流」標語，蔣萬安仍爭取跟對方握手；蔣萬安也遇上女性粉絲，送上一大束鮮花，表達支持，因民眾太熱情，走街行程緩慢，原本下一場的遼寧夜市拜票也延後。

不打夫人牌怕被貼標籤？沈伯洋稱自己就是黑熊最大標章

選舉進入倒數，拜票緊鑼密鼓展開，藍營如台北市長蔣萬安、立法院副院長江啟臣、新北市長候選人李四川等人都打出夫人牌，而民進黨台北市長候選人沈伯洋近日也被關心會不會請夫人幫忙，不過沈皆語帶保留，遭藍營質疑是怕再被貼上黑熊學院標籤，沈被問到指著自己稱，「黑熊最大的標章在這裡不用誤會，」是為保護老婆小孩才這樣安排。

北市選情緊繃 羅智強號召1114遊行挺蔣萬安

民進黨台北市長候選人沈伯洋挾「洋流」來勢洶洶，挑戰爭取連任的台北市長蔣萬安。蔣萬安競辦總幹事、國民黨立委羅智強今早接受「千秋萬事」專訪，表示蔣萬安起步較慢，颱風救災和辯論會後，雖然聲勢急起直追，目前仍是「五五波」，情況非常兇險，號召支持者11月14日參加「安心大遊行」，一起站出來挺蔣萬安。

禿子、燕子、大鼻子！江啟臣台中海線造勢 2萬人簇擁推捷運車廂模型進場

國民黨台中市長候選人江啟臣今晚在台中沙鹿區辦「海線串聯！團結向前！造勢活動」，一節象徵台中捷運藍線車廂模型前導，捷運鳴笛聲沿途不斷鳴叫，江啟臣和立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕一起大進場，在支持者簇擁下進場，受到熱烈迎接，現場民眾對江啟臣高喊市長好。

蔣萬安下周辦「安心大遊行」 沈伯洋諷：知道市民不安心才辦？

台北市長蔣萬安昨宣布將舉辦「安心向前行」遊行，將邀請民眾黨主席黃國昌，更有望與前市長柯文哲同台，搶攻白營選票。民進黨台北市長候選人沈伯洋表示，能合體都很不錯，但「安心」應該是用做的，諷刺若依照蔣過去遊行邏輯，「是不是知道大家都不安心才遊行」。

投資爆爭議…查蘇家索資碰壁 藍轟「財政布」

藍白指控民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純任職「曠世智能」期間，獲國發基金投資，有利益迴避問題。藍委昨再批，財政部迄今未提供資料給審計部來監督，是「財政布」、太囂張。國庫署署長陳柏誠昨在立法院表示，是資料範圍龐大，還要向公股銀行索資，需要更多作業時間，財政部今天就會把報告交給審計部。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。