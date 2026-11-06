謝龍介助陣江啟臣 藍委跳「九字舞」力挺發2萬、打皮蛇、卡好用

台中市長選戰進入衝刺階段，國民黨台中市長候選人江啟臣今天在沙鹿舉行「海線串聯」大造勢。台中市立委楊瓊瓔、顏寬恒、黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋，今天與台南市立委謝龍介合體站台，跨縣市力挺江啟臣。立委們不僅大跳「九字舞」，還以江啟臣主打的「發2萬、打皮蛇、卡好用」三大政見向選民喊話，營造團結氣勢。

謝龍介今天在台中助選時，火力全開，先以普發現金2萬元政見為主軸，批評民進黨政府不願將超徵稅收還給人民。他指出，過去3年稅收大超徵，去年已普發1萬元，今年超徵規模是去年的兩倍，人民有權拿回自己的錢，呼籲選民支持國民黨提出的普發2萬元主張，並以選票支持江啟臣。

謝龍介也將話題拉回台南，痛批台南農地遭違法回填、汙染問題，質疑地方政府把關不力，甚至擔憂水庫水質及農產品是否受到重金屬污染。他藉此對比台中環境，呼籲台中選民珍惜盧秀燕執政8年打造的城市環境，不要讓台中步上台南後塵，強調江啟臣值得接棒守護台中。

謝龍介盛讚盧秀燕8年來將台中照顧得漂亮，江啟臣無論做人做事、視野及立法院表現都相當優秀，認為台中這座一流城市，應該選出一流市長，呼籲支持者集中選票，支持3號江啟臣。

現場立委們也以舞蹈方式炒熱氣氛，跳起「九字舞」，將江啟臣「發2萬、打皮蛇、卡好用」的政見化為選戰口號，透過趣味動作加深選民印象，展現藍營跨縣市聯合作戰、全力拉抬江啟臣的氣勢。