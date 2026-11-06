台中農漁會龍頭齊站台 江啟臣獲力挺參選台中市長

選戰倒數22天，國民黨台中市長候選人江啟臣今天海線串聯大造勢，獲得農漁會站台支持。台中市農會理事長陳成添讚許江是土生土長的台中豐原孩子，從小在農村與市場環境長大，深知農漁民與百工百業的辛苦，是最了解基層需求、同時具備國際觀的優質人才。

陳成添致詞表示，江啟臣不僅對台中市29個行政區的士農工商及百工百業有深入了解，更能延續前市長胡志強與現任市長盧秀燕的重大施政規劃。近年台中市在盧秀燕市長「開不了工的要開工、完不了工的要完工」的政策下，各項建設蓬勃發展，包括台中巨蛋等重大建設更吸引民間投資，預計未來幾年將陸續展現成果。台中市極需一位有能力、有擔當且具備政策延續性的首長，帶領台中躍升國際。

陳成添說，農漁會幹部在現場發起強烈動員號召，呼籲鄉親與長輩在最後關頭發揮影響力，全力「催票、拉票、固票」，於投票日踴躍投票，團結支持江啟臣，共同打造更繁榮進步的台中市。

多位國民黨立委到場力挺，包括楊瓊瓔、羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪與王育敏等人。顏寛恒現場宣布立法院已三讀通過老農津貼調升案，瞬間引爆滿場歡聲雷動。