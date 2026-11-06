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長者健保免費行政院不副署 李四川競辦：蘇巧慧是最大幫凶

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
立法院日前三讀通過「老人福利法」修正，今日行政院長卓榮泰宣布不副署，新北市長候選人李四川競辦發言人郭音蘭表示，蘇巧慧就是最大幫凶。圖／李四川競辦提供
立法院日前三讀通過「老人福利法」修正，今日行政院長卓榮泰宣布不副署，新北市長候選人李四川競辦發言人郭音蘭表示，蘇巧慧就是最大幫凶。圖／李四川競辦提供

立法院日前三讀通過「老人福利法」修正，今日行政院長卓榮泰宣布不副署，新北市長候選人李四川競辦表示，對於攸關新北市民重大權益及福利的法案，蘇巧慧在立法院不是阻擋就是反對，就是名副其實的「黨意」及「擋益」立委，對新北市民來說，蘇巧慧就是最大幫凶。

蘇巧慧先前回應，立院藍白法案違反憲法精神，也可能排擠其他支出。

對於長者排富免健保費法案，李四川競辦發言人郭音蘭表示，過去賴清德總統在法案三讀修正後，還稱「這樣妥當了」，現在行政院卻決定不副署，蘇巧慧則默不吭聲，不僅不願意保障新北市逾80萬長者依法應有的福利，更將長者健保費負擔再次推回「三明治世代」身上，形同坐視長者權益被行政權扼殺。

針對立法院今日三讀通過老農津貼加碼至1.5萬元，包含蘇巧慧在內的民進黨立委又全數缺席表決，郭音蘭強調，蘇巧慧在立法院審查大眾切身權益法案的過程中，接連投下反對票或選擇缺席，其阻擋範圍涵蓋長者健保免費、普發現金兩萬元、增列國定假日、嚴懲毒駕、財政收支劃分法修正，以及今日的老農津貼加碼「蘇巧慧乾脆改叫蘇六擋」，連續6次阻擋重大民生法案的行徑，充分印證蘇巧慧擔任立委期間，始終貫徹政黨指令，已完全站在新北市404萬市民的對立面，是名副其實的黨意立法委員，可以想見不久的將來，一定還會有第7次阻擋重大民生法案。

郭音蘭強調，蘇巧慧過去多次口口聲聲說要尊重憲法，但不副署不僅是違法違憲的惡劣示範，其所反對的法案均與新北市民切身生活密切相關，在長者權益方面，蘇巧慧投票反對長者健保免費法案排審，忽視家庭面對健保費的負擔；在通膨與物價上漲的環境下，蘇巧慧也反對普發現金兩萬元的還稅於民提案排審，阻絕基層民眾獲得即時經濟紓困的管道。

另在增加5天國定假日修法中，蘇巧慧更是一路投反對票，選擇與勞權站在對立面；在防制重大交通事故危害方面，蘇巧慧亦反對加重毒駕刑責的修法，未能展現守護用路人生命安全的決心；而在地方財政建設方面，對於財劃法修正，可增加新北374億元自主預算，蘇巧慧擔任10年立委零作為，表決時刻又在立法院強硬阻擋，蘇巧慧擔任十年立委在此議題上毫無作為，關鍵表決時刻更在立法院帶頭強硬阻擋，扼殺新北市建設發展的財源。

郭音蘭說明，依據農業部公開資料統計，全國有近50萬人申請老農津貼，其中新北市受惠農民人數眾多，然而蘇巧慧在今日三讀表決時再度選擇缺席，讓在地農民深感心寒，蘇巧慧接連6次尊從民進黨中央指令運作，完全悖離民意代表替人民發聲與爭取地方福祉的職責，其問政表現已證明其無法代表新北市民爭取權益，更遑論要爭取新北市民的支持。

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