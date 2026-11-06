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鄭麗文赴台中輔選市議員 喊話團結挺江啟臣無縫接軌

中央社／ 台中6日電
國民黨主席鄭麗文今天下午赴台中市西屯區輔選。聯合報系記者趙容萱／攝影
國民黨主席鄭麗文今天下午赴台中市西屯區輔選。聯合報系記者趙容萱／攝影

中國國民黨主席鄭麗文今天赴台中跑社區、宮廟，為黨籍提名爭取連任的市議員助選，並為黨籍台中市長參選人江啟臣拉票。她表示，唯有團結才能確保藍營選情穩固，讓市政無縫接軌。

鄭麗文下午先到西屯區大石里社區，為國民黨提名爭取連任的市議員黃馨慧、張廖乃綸、楊大鋐等人站台宣講，接著前往太平區樂安宮為黨籍提名尋求連任的市議員賴義鍠、黃佳恬助講，並為江啟臣拉票。

鄭麗文在兩場活動表示，現任市議員深耕基層、問政專業，是推動市政不可或缺的強力後盾，她特地到台中懇請鄉親集中選票，讓藍營提名的民意代表「全壘打」順利過關。

此外，鄭麗文提到，江啟臣象徵傳承台中市長盧秀燕的施政政績，這場選舉非常關鍵，呼籲在外求學與工作的青年鄉親務必提前買好車票返鄉投票，唯有團結出門投票，才能確保藍營選情穩固，讓市政無縫接軌。

鄭麗文並批評執政黨，在選戰中濫用司法檢調製造寒蟬效應，在中央執政缺乏實質政績。針對能源議題，她表示，中台灣長期承受台中火力發電廠的空污，呼籲鄉親在投票日當天，除了支持藍營人選，領取公投票投下同意票，支持「重啟核電」，共同守護全民健康與國家產業發展。

對於鄭麗文赴台中為市議員站台，未出席江啟臣晚間造勢活動，江啟臣競選辦公室表示，感謝鄭麗文到中部助選，黨中央與地方團隊就是分進合擊、凝聚支持。從成立大會到各場造勢活動都有不同主題、對象，會依此邀請不同助選卡司與嘉賓，大家目標一致，全力團結分工拚勝選。

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