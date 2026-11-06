沈伯洋路透專訪：台北市長選舉不論誰勝出 都是民主的勝利

民進黨台北市長參選人沈伯洋在立法院辦公室接受路透社專訪時表示，本月台北市長選舉不論由誰勝出，都是民主在面對中國施壓下取得勝利。

路透社報導，過去幾週在精心規劃的社群媒體宣傳活動助攻下，沈伯洋的造勢活動場場爆滿，這股現象被稱為「洋流」，取自他姓名中的中文字「洋」。

沈伯洋指出，中國對台灣人能自由選擇領導人感到不滿。他提及：「對我而言，即使是蔣萬安當選，對中國來說也是一記耳光。因為我們證明了民主制度在台灣行得通，而且我們不受中國干預。」

他還說：「如果我勝選，我認為這甚至不能算是打了中國一巴掌，而是民主的展現。」

台北市長蔣萬安競選團隊在聲明中指出，投票是「民主制度的具體展現」，「任何外部勢力都不應對台灣的民主選舉施加政治壓力」。