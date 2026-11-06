影／敬老卡改至尊卡？蘇巧慧：很棒的建議

民進黨新北市長候選人蘇巧慧日前上藍心湄、卞慶華主持的《女人我最大》節目，藍心湄曾表示「拿到敬老卡就很不爽」，可以改個名字嗎？蘇巧慧今天再次表示感謝心湄姐的提議，「敬老卡」改成「至尊卡」真的是很棒的建議。

蘇巧慧表示，身邊的朋友都覺得這個點子真的很威的想法，感謝心湄姐的建議，敬老卡就是希望長輩能多出去走走，保持身體健康，未來若能當選市長，希望把敬老卡每個月提升成一千點，可以坐公車、也可買東西，讓長輩都能出門多走走，長輩拿出來也不會覺得變老了。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）今天到到中和和平街黃昏市場掃街拜票，逐一向每個攤商與民眾致意。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天表示，把敬老卡改成至尊卡是很棒的建議，能讓長輩不會覺得變老，也能多出門走走。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（中）今天到到中和和平街黃昏市場掃街拜票，逐一向每個攤商與民眾致意。記者潘俊宏／攝影