藍台中海線造勢韓國瑜、盧秀燕都到 鄭麗文缺席？江啟臣競辦說話了

國民黨主席鄭麗文今天下午到台中市西屯區輔選，下午5時為國民黨台中市長候選人江啟臣太平後援會站台助講。由於江啟臣今晚6時將在台中海線舉辦串聯團結造勢大會，包括立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕都出席，人在台中的鄭麗文卻缺席，引發關注。對此，鄭麗文沒有回應。

江啟臣競選辦公室表示，感謝鄭麗文到中部助選，黨中央與地方團隊就是分進合擊、凝聚支持，從成立大會到各場造勢活動都有不同主題、對象，會依此邀請不同助選卡司與嘉賓，大家目標一致，全力團結分工拚勝選。

鄭麗文今到中台灣輔選，上午陪國民黨彰化縣長候選人魏平政市場掃街拜票及社頭競總成立大會，下午3時30分，赴西屯區市議員張廖乃綸議員競選總部，為同黨的江啟臣、三名西屯區市議員張廖乃綸、黃馨慧、楊大鋐，以及在地里長助選，強調集中火力拚勝選；鄭麗文被問及為何不出席江啟臣海線造勢活動時，並未回應。