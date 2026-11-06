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藍營質疑財產申報及建商關係 林國漳提告、吳宗憲批避重就輕再邀辯論

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣長候選人林國漳競總發言人高紫庭（左起）、總幹事陳文昌及縣黨部主委邱嘉進，今天提告藍縣黨部主委林建榮涉違選罷法及刑法誹謗罪。圖／林國漳競總提供
民進黨宜蘭縣長候選人林國漳競總發言人高紫庭（左起）、總幹事陳文昌及縣黨部主委邱嘉進，今天提告藍縣黨部主委林建榮涉違選罷法及刑法誹謗罪。圖／林國漳競總提供

國民黨立院黨團今天質疑綠營宜蘭縣長候選人林國漳財產申報與在地建商投資關係。林國漳競總痛批藍營抹黑打烏賊戰，提告藍營候選人吳宗憲競總主委林建榮違反選罷法、誹謗；吳競總反批對手陣營避重就輕，問A答B，並再次下戰帖要求公開辯論。

藍營今舉行「林國漳就是滿滿的新潮流 財產申報老實？與在地建商關係？」記者會，指林國漳長期獲新潮流力挺，林申報投資250萬元「雅別建設」，若誤植，應是「亞別建設」，該公司陳姓負責人名下涵蓋2家投資及不動產公司、6家建設公司、旅館業及其他4家多元業如停車、建材批發公司等，質疑有無重大利益衝突？要求完整說明過去公股事業任職及政商關係。

林國漳競總發言人高紫庭指出，林國漳所有資產如實申報，250萬元個人民間投資是因同音字繕打筆誤，已依法向主管機關完成更正。

高紫庭說，林國漳事業投資從2005年到2024年，都在決定參選前，當時只是一般民間執業律師，沒有任何公職或提名身分，投資是基於同窗情誼，公司運作和成員組成並不清楚。

她批評，吳宗憲日前被質疑股票投資疑雲，藍營才大動作開記者會「圍魏救趙」，根本「竹篙湊菜刀」亂打烏賊戰，面對不斷抹黑，忍無可忍，決定提告捍衛清白。

高紫庭下午與競總總幹事陳文昌，及執行總幹事、民進黨縣黨部主委邱嘉進，到宜蘭地檢署控告國民黨縣黨部主委、身兼吳宗憲競總主委的林建榮，指藍黨部一再運用立院黨團抹黑記者會內容，製作不實影片、看板詆毀林國漳，涉嫌違反選罷法、刑法誹謗罪。

吳宗憲競總也發聲明批評林國漳競總聲明洋洋灑灑，最關鍵的問題卻避而不談，只談「參選前」，但「當選後」一個字都沒有答，對自己龐大的地產投資、新潮流公股肥貓疑雲，還有賺紅錢爭議全都避重就輕、問A答B，卻對他人極力抹黑，又是「綠能，你不能」。

吳競辦向對手喊話，9月以來多次邀公開辯論，請林國漳不要躲在新潮流跟側翼網軍後面，站出來辯論，接受宜蘭鄉親嚴格檢驗。

吳宗憲競總批評林國漳競總聲明洋洋灑灑，最關鍵的問題卻避而不談，並再次向林國漳下戰帖。圖／吳宗憲競總提供
吳宗憲競總批評林國漳競總聲明洋洋灑灑，最關鍵的問題卻避而不談，並再次向林國漳下戰帖。圖／吳宗憲競總提供

2026九合一選舉

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