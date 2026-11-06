陳亭妃鐵馬催票4天衝7區、累計175公里 GPS互動網站上線

民進黨台南市長候選人陳亭妃今天持續展開「鐵馬37區催票行動」，下午騎進南區。截至第四天，已完成7個行政區，累計騎乘175公里。陳亭妃團隊也推出「鐵馬GPS路線查詢網站」，讓支持者即時掌握騎乘位置、分享沿途照片，透過線上互動加入應援行列。

這項由熱心團隊協助製作的GPS網站，除可查詢每日行程及即時騎乘位置，還設有台南37區地圖集章功能，記錄鐵馬行動足跡，並提供應援小遊戲，讓支持者透過擊掌加油、探頭舉牌等方式參與，增添選戰互動趣味。

陳亭妃表示，這不只是一張路線圖，更是大家陪著她騎遍台南37區的共同紀錄，歡迎支持者透過GPS網站確認她是否騎到自家附近，也分享給親朋好友，一起掌握鐵馬行蹤，讓每一份熱情成為前進的力量。

陳亭妃指出，選戰最後階段，最重要的是以實質力量催票，而不是用口水催票，如何將團結整合的力量真正轉化為選票，是決定勝選的重要關鍵。無論是在路上親自加油，或透過臉書直播線上應援，都能展現台南鄉親的熱情，以及對台南更好的期待。

她說，這次37區鐵馬行動全程透過臉書直播，讓大家看見她從頭騎到尾、一步一腳印深入地方的決心，也讓更多鄉親同步參與。沿途加油、線上留言按讚，或打電話向親朋好友拜託支持，每一份力量都很重要。她希望大家共同努力，讓台南迎來400年來第一位女市長，真正聽見人民聲音，也達成賴清德總統期待的目標，讓民進黨在台南得票率成為全台第一。

出發前，陳亭妃偕同第九選區市議員候選人林依婷、李啓維、周麗津、呂維胤，前往下林玉聖宮上香祈福，隨後展開鐵馬催票行程，沿途向地方鄉親請安，懇請支持者在選戰最後關鍵時刻將支持化為實際選票。

陳亭妃呼籲，鐵馬37區催票行動將持續進行，盼支持者把握最後時刻，拉票、催票、顧票一起來，讓團結力量轉化為選票，11月28日共同以選票寫下台南400年歷史新頁。

民進黨可能市長候選人陳亭妃鐵馬催票第四天騎進南區，已完成7區累計175公里。圖／陳亭妃提供